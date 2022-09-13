Запад готов сделать из Гагаузии второе Приднестровье

Молдавия начала переброску военной техники в Гагаузию. Местные жители предполагают, что Кишинёв пытается не допустить масштабных протестов 18 сентября.

Гагаузия является автономным регионом Молдавии, и там очень сильны пророссийские настроения. По мнению политолога Владимира Брутера, западные страны опасаются, что автономия станет плацдармом в случае выхода России на границы Молдавии в ходе специальной военной операции.

За последние несколько месяцев между Гагаузией и молдавскими властями отношения настолько накалились, что регион может превратиться во второе Приднестровье, отметил директор исследовательского центра "Ближний Восток — Кавказ" Станислав Тарасов в интервью Телеканалу "360".

"Если Кишинёв пойдет на это, то приблизит свое крушение", — уверен эксперт.

Он также отметил, что помимо России Гагаузию также поддерживает Турция.