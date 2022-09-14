В Погранслужбе Государственного комитета нацбезопасности Киргизии заявили о перестрелке между пограничниками на границе с Таджикистаном.
По информации ведомства, инцидент с использованием оружия зарегистрировали в среду, 14 сентября. Сведения о возможных пострадавших уточняются.
"ЧП зафиксировали на территории Баткенской области Киргизии", — сказано в официальном релизе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Политолог Яков Кедми высказался о прорыве ВСУ в Харьковской области.