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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками

Мир

В Погранслужбе Государственного комитета нацбезопасности Киргизии заявили о перестрелке между пограничниками на границе с Таджикистаном.

По информации ведомства, инцидент с использованием оружия зарегистрировали в среду, 14 сентября. Сведения о возможных пострадавших уточняются.

"ЧП зафиксировали на территории Баткенской области Киргизии", — сказано в официальном релизе.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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