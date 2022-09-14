На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками

В Погранслужбе Государственного комитета нацбезопасности Киргизии заявили о перестрелке между пограничниками на границе с Таджикистаном.

По информации ведомства, инцидент с использованием оружия зарегистрировали в среду, 14 сентября. Сведения о возможных пострадавших уточняются.

"ЧП зафиксировали на территории Баткенской области Киргизии", — сказано в официальном релизе.