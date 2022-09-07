Эвакуация посольства в Кабуле: кто на самом деле спас российских дипломатов 30 лет назад

В конце августа на видеохостинге Youtube появился ролик с громким названием "Спустя 30 лет Ачахмат Чекунов рассказывает, как спасал посольство из Кабула". В нем бывший консул России в Афганистане пытается приписать себе успех сложнейшей операции по эвакуации дипломатических сотрудников в 1992 году. Почему это не так — читайте в нашем материале.
В народе существует поговорка: "Врет как очевидец" — и появилась она неспроста. Человеческая психика устроена таким образом, что свидетель какого бы то ни было события всегда додумывают детали, которые либо не заметили, либо на запомнили. И чем больше проходит времени, тем больше выдуманных деталей появляется в голове очевидцев тех или иных событий.
В случае бывшего консула РФ в Афганистане Ачахмата Чекунова — прошло тридцать лет. Именно к круглой дате, по всей видимости, и был записан более чем двухчасовой монолог о событиях конца августа 2022 года. И хотя общая хронология событий и некоторые эпизоды в рассказе дипломата переданы точно, Чекунов имел самое опосредованное отношение к спасению российского посольства.
Информации в Сети о Чекунове немного. В основном все публикации касаются 2007 года, когда дипломат работал представителем посольства РФ в Азербайджане. В 1978 году с отличием закончил обучение на кафедре тюркской филологии Восточного факультета ЛГУ. Потом учился в Дипломатической академии МИД СССР, после чего много работал за границей — в Таджикистане, Казахстане, Азербайджане и других странах. Летом 1992 года, по его собственным словам, занимал должность консула Российской Федерации в Афганистане.
Обстановка тогда была очень напряженная. Моджахеды под руководством полевого командира Гульбеддина Хекматияра подошли к столице и обстреливали город, периодически попадая и по территории российского посольства. На протяжении почти двух недель российские дипломаты вынуждены были укрываться от падающих снарядов в подземном убежище. Некоторые сотрудники посольства получили ранения и даже погибали в результате обстрелов.
В Москве было решение об эвакуации дипмиссии из Кабула, которая вместе с членами семей, насчитывала 170 человек. В аэропорт столицы Афганистана вылетели три самолета Ил-76. Для обеспечения безопасности операции на них же прилетели десантники 51-ого парашютно-десантного полка.
План был продуман до мелочей. Первый самолет предназначался для аппарата экономического советника и иностранных дипломатических миссий, которые также захотели покинуть Кабул. Второй — торгпредство и часть сотрудников посольства. Третий должен был забрать остававшихся российских дипломатов. На загрузку каждой машины отводилось 15-20 минут. Для упрощения процесса все вещи посольства предварительно были погружены в два КАМАЗа, которые должны были вкатиться в два самолета, закрепиться на растяжках. После это российским дипломатам оставалось только налегке зайти внутрь и покинуть опасный город.
Эвакуацию со своей стороны обеспечивал посол России чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Афганистане — Евгений Островенко. И план бы удался, если бы не подлость полевого командира Хекматияра, с которым была договоренность о прекращении огня на два часа, чтобы самолеты могли приземлиться и улететь.
Но как только российские самолеты подлетели, а колонна с эвакуировавшимися подъехала к аэродрому, моджахеды вопреки всем своим обещаниям открыли огонь с окрестных гор. Несмотря на успешное подавление части огневых точек российскими десантниками, обстрел взлетно-посадочной полосы продолжался. Всем трем самолетам удалось приземлиться.
Благодаря героизму пилотов и десантников, двум бортам, даже одному получившему серьезные повреждения, удалось подняться в воздух, но третий полностью сгорел. Именно он предназначался для эвакуации 59 сотрудников посольства во главе с Евгением Островенко. У него была возможность улететь на одном из уцелевших самолетов, но он ей не воспользовался, проявив мужество и не бросив своих сотрудников. С послом осталась и его жена Лариса. Дипломаты разместились в подвале аэропорта, их охрану обеспечивали 9 десантников под командованием подполковника Николая Ивоника.
Покинуть Кабул им всем удалось только спустя два дня. На самолетах местной авиации при помощи командир местных ополченцев, которые контролировали аэропорт, они вылетели сначала в Мазари-Шариф, а оттуда — на машинах в узбекский город Термез и 29 августа уже были в Москве.
О тех событиях сохранилось много воспоминаний, описывающие эвакуацию посольства из Кабула с разных точек зрения, но ни в одной из публикаций имени Ачахмата Чекунова найти не удается. Да и как глава консульства, которое находилось в 425 километрах от места действия — в Мазари-Шарифе — мог "спасти" российское посольство.
Безусловно, консул не мог не участвовать в эвакуации, но его роль в ее успехе сводилась к простому выполнению его работы вдали от описываемых событий. Если кому российское посольство и обязано своим спасением, так это российским десантникам, некоторые из которых были справедливо представлены к государственным наградам, пилотам Ил-76, которым было присвоено звание Герой России, ну, и, конечно, Евгению Островенко, который сыграл одну из главных ролей в эвакуации и проявив настоящее мужество.
С тех пор прошло тридцать лет. Чекунов, выйдя на пенсию, решил немного потешить свое самолюбие, рассказав на маленьком Youtube-канале свою версию событий, где он выставляет себя чуть ли не единственным положительным героем истории. Но сама история давно расставила все на свои места.
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