Инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС "не увидели" главного

Официальный визит группы инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС окончен. Наблюдатели от этой международной организации там оставлены. Но результатов миссии пока что-то не видно — Киев как обстреливал территорию станции, так и продолжает провоцировать катастрофу.

Между тем МАГАТЭ опубликовала отчёт по итогам визита своих специалистов на ЗАЭС, регулярно обстреливаемую со стороны ВСУ.

Что увидели инспекторы МАГАТЭ

В 52-страничном документе, помимо прочего, указано, что

на станции есть повреждения спецблока, в котором хранятся радиоактивные отходы и свежее ядерное топливо;

следы от "прилётов" есть даже вблизи реакторов;

зафиксированы нарушения целостности системы смазки одной из турбин, крыши зданий, в том числе гаража для машин, перевозящих отработанное ядерное топливо.

Но главного — кто всё это натворил — инспекторы не назвали. Вот так просто:

да, обстрелам ЗАЭС действительно подвергается; да, повреждения от снарядов есть.

А дальше — тишина.

Хотя нет. Призыв прекратить безобразие в документе есть. Только вот кому он адресован — непонятно. Вместо этого члены международной миссии предлагают создать вокруг станции "защитную зону", дабы "предотвратить ядерный инцидент", и обещают помочь с проведением "учений для отработки эффективного реагирования в случае аварийной ситуации".

В общем, как обычно — много слов, выражений обеспокоенности и никакого практического результата.

"Адский пожар"

Пока специалисты международной организации, в обязанности которой входит бдить за безопасностью, после завершения экскурсии на ядерный объект, ежедневно подвергаемый опасности, упражняются в осторожной риторике, энергетики всё громче бьют тревогу.

Так, например, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в одном из интервью предупредил:

"Если снаряды ВСУ попадут в сухое хранилище с отработанным ядерным топливом (а там стоят 300 цилиндров), то может произойти адский пожар — взрыв маленькой грязной бомбы".

Остановить работу станции невозможно

Его (Киева) желание понятно: устроить ядерную утечку и обвинить Россию. Тем более, что власти Незалежной этого и не скрывают. Во всяком случае, ГУР уже начал подготовку к крупной провокации (Pravda.Ru об этом рассказывала здесь).

На что рассчитывают на Украине? На то, что Запад их в любом случае поддержит. Но, по мнению эксперта "Фонда национальной энергетической безопасности" РФ Станислава Митраховича, европейским политикам радиоактивное облако может очень не понравиться.

"Если вдруг радиационное заражение дойдет до Европы, то там могут вспомнить, что обстреливала АЭС Украина, поскольку России, под контролем которой станция находится, это вообще не нужно", — сказал он изданию Украина. ру.

По мнению Митраховича, самый правильный с точки зрения безопасности вариант сейчас — вообще ЗАЭС остановить. Но сделать это немедленно невозможно технически:

"… после того, как мы ее остановим, нужно будет электричество для охлаждения. А взять его негде. Надо строить линии передач, а ВСУ их обстреливают. Дизельные станции ставить переносные — их тоже обстреливают".

По словам эксперта по энергобезопасности, сейчас спецы решают, какие электростанции можно разместить в укрытиях. Как только решат — ЗАЭС можно будет останавливать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.