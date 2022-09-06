Замсекретаря Совбеза Коков: обстрелы ЗАЭС Украиной — это ядерный терроризм

Заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Коков отреагировал на продолжающиеся обстрелы Запорожской АЭС со стороны Киева.

Согласно критериям ООН, удары по станции можно трактовать как проявление ядерного терроризма.

Дипломат подчеркнул, что постоянные удары, наносимые ВСУ по станции, находятся за гранью разумного и адекватного.

"Многократные обстрелы Запорожской АЭС вообще выходят за рамки адекватных действий и по всем квалифицирующим признакам, определенным принятой в рамках ООН Международной конвенцией о борьбе с актами ядерного терроризма, как раз и являются таким актом", — сказал Коков в интервью "Российской газете".