Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Светлана Таскаева

Косово: Россию хотят лишить союзника в Европе

Мир » Европа » Балканы

Текущий год, богатый на межнациональные конфликты, едва не увенчался ещё одним: 31 июля резко обострилась ситуация на границе Сербии и Косова.

Косово: Россию хотят лишить союзника в Европе

Поводом для эскалации напряжённости стал вводимый властями частично признанной Республики Косово запрет на въезд лиц с документами Сербии и автомобилей с сербскими регистрационными номерами.

Данное ограничение спровоцировало акции протеста поддерживаемого Белградом сербского населения Северного Косова. Массовые беспорядки, в свою очередь, едва не переросли в вооружённое столкновение между двумя враждебными друг другу балканскими странами.

История конфликта в Косове

Граничащее с Сербией Северное Косово — практически не подконтрольный Приштине автономный регион, населённый этническими сербами. Противоречия в Косове между албанцами и сербами имеют как межэтнический и межконфессиональный, так и исторический характер.

Ещё после освобождения края от нацистской оккупации в 1944 году Народно-освободительная армия Югославии столкнулась с упорным сопротивлением косовских албанцев.

В послевоенный период сосуществование сербов и албанцев в едином югославском государстве было возможным лишь в условиях жёсткой централизованной власти.

При этом мир был относительным: косовские албанцы постоянно жаловались на нарушения прав и свобод со стороны Белграда, а власти социалистической Югославии были вынуждены пресекать их систематические провокации, в том числе вооружённые.

Уже в этот период наметилась устойчивая тенденция Косова к отделению от Югославии и возможному вхождению края в состав Албании.

Для противодействия сепаратистским устремлениям косовар Белград в 1959 году предпринял попытку мирной ассимиляции края, присоединив к нему Северное Косово, заселённое этническими сербами, и реализовывал политику расселения сербов по всей территории Автономного края Косово.

По прошествии десятилетий такой пересмотр границ республики в составе федерации заложил фундамент для тлеющего конфликта.

После краха социалистического лагеря активная поддержка Западом экстремистской Армии освобождения Косова впоследствии стала главной причиной войны НАТО с Югославией (операция "Союзная сила"), по результатам которой эта страна была расчленена на независимые республики.

Белград утратил контроль над Косовым и Метохией, но, в свою очередь, населённое сербами Северное Косово остаётся его протекторатом: его жителям выдаются сербские документы, на автомобили устанавливаются регистрационные знаки Сербии. В качестве основной денежной единицы используется сербский динар (в остальном Косове — евро).

Патовая ситуация для Сербии и Косова

Таким образом, в составе Сербии имеется частично признанное Косово, населённое албанцами-мусульманами, а внутри Косова — Северное Косово, подавляющее большинство жителей которого — сербы.

Хрупкое равновесие обеспечивается невмешательством Белграда в дела албанской части Косова, а до недавнего времени — Приштины в жизнь сербов на севере страны.

Попытки насильственной смены личных документов и регистрационных знаков на автомобили сербов властями в Приштине предпринимались неоднократно.

В октябре 2021 года жёсткое подавление косовским спецназом демонстрации сербов едва не привело к вводу Белградом войск в Косово.

Кто является кукловодом в конфликте Сербии и Косова

Реализация законодательной инициативы Приштины об обязательном введении косовских документов и госномеров для сербов перенесена с 1 августа на 1 сентября по инициативе посла США Джеффа Ховениера, что не оставляет сомнений в тотальном внешнем управлении тлеющим конфликтом на Балканах.

Об этом свидетельствует и то, что внезапное обострение обстановки произошло вскоре после визита 26 июля президента Косова Вьоса Османи и премьер-министра Альбина Курти в Вашингтон, где состоялись их переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Сегодня Сербия является единственной страной в Европе (за исключением Белоруссии, входящей в Союзное государство), явно поддерживающей Россию во всех её внешнеполитических инициативах, в том числе в специальной операции на Украине.

Перспектива лишить Москву единственного союзника в Европе чрезвычайно заманчива для Запада, а в особенности для США и Великобритании, дистанцировавшихся от деструктивных политико-экономических процессов в странах Евросоюза.

Месячная отсрочка от притеснения косовских сербов — лишь повод для отвлечения Белграда от мировой политической повестки и расшатывания рейтинга популярности действующего руководства Сербии. К 1 сентября ожидается очередной виток напряжённости.

Кровопролитие с приходом осени вполне возможно, но вряд ли оно будет масштабным. Ни одна из противоборствующих сторон не располагает воинским контингентом, способным однозначно решить конфликт в свою пользу. Поэтому Балканы вряд ли станут эпицентром Третьей мировой войны. Тем более, она фактически уже идёт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

При любом раскладе сербы не откажутся от России
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша сербия косово белград энтони блинкен великобритания
Новости
Девочка-подросток забеременела от 59-летнего экс-депутата в Красноярском крае
Психологи выявили связь между умом, безграмотностью и постами в соцсетях
В подпольных казино Комсомольска-на-Амуре изъяли миллионы наличных и золото
На тысячной купюре могут появится Нижний Новгород и Казань
Доктор Мясников назвал болезнь Байдена "парадоксальным феноменом"
Посол Украины Пристайко: Великобритания поставит ВСУ противоминные корабли
Кадыров обвинил НАТО в разжигании конфликта между Сербией и Косово
Военкор Пегов сообщил об отступлении ВСУ из Соледара
МИД РФ заявил об опасности от возвращающихся с Украины наёмников
Мошенник из Бугуруслана предлагал работу в нефтяной компании за вознаграждение
Популярное
Силовые структуры
Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво

Несмотря на заявления западных политиков об "упадке российских сил" на Украине, Москва способна преподнести альянсу "неприятный сюрприз", заявили иностранные аналитики.

Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво
Депутат Госдумы Колесник: Польша скоро станет парком Юрского периода
Мир. Новости мира
Депутат Госдумы Колесник: Польша скоро станет парком Юрского периода
Силовые структуры
ВС РФ нанесли новые удары по военным объектам ВСУ в Одесской области
Мир. Новости мира
Саудовский принц запретил Байдену въезд в страну: "Больше никогда"
Светлана Таскаева Косово: Россию хотят лишить союзника в Европе Светлана Таскаева Андрей Николаев Карабах может стать для России новым Косовым Андрей Николаев Ольга Лебедева Эксперты: наступление на Херсон может стать последним в жизни Зеленского Ольга Лебедева
Общество
Шукшина пожаловалась Мишустину: Наши ТВ-каналы работают по украинскому заказу
Экономика и бизнес
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
ISW: Затишье у Северска говорит об изменении приоритетов СВО на Украине
Силовые структуры
ISW: Затишье у Северска говорит об изменении приоритетов СВО на Украине
Последние материалы
Посол Украины Пристайко: Великобритания поставит ВСУ противоминные корабли
Кадыров обвинил НАТО в разжигании конфликта между Сербией и Косово
Карабах может стать для России новым Косовым
Военкор Пегов сообщил об отступлении ВСУ из Соледара
МИД РФ заявил об опасности от возвращающихся с Украины наёмников
Мошенник из Бугуруслана предлагал работу в нефтяной компании за вознаграждение
Ходаковский заявил, что ВСУ понесут большие потери в случае контрнаступления
American Thinker: Россия не остановится на Украине
Global Times: Самолёт Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки
"Соглашения Артемиды" делают космос собственностью США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников