Косово: Россию хотят лишить союзника в Европе

Текущий год, богатый на межнациональные конфликты, едва не увенчался ещё одним: 31 июля резко обострилась ситуация на границе Сербии и Косова.

Поводом для эскалации напряжённости стал вводимый властями частично признанной Республики Косово запрет на въезд лиц с документами Сербии и автомобилей с сербскими регистрационными номерами.

Данное ограничение спровоцировало акции протеста поддерживаемого Белградом сербского населения Северного Косова. Массовые беспорядки, в свою очередь, едва не переросли в вооружённое столкновение между двумя враждебными друг другу балканскими странами.

История конфликта в Косове

Граничащее с Сербией Северное Косово — практически не подконтрольный Приштине автономный регион, населённый этническими сербами. Противоречия в Косове между албанцами и сербами имеют как межэтнический и межконфессиональный, так и исторический характер.

Ещё после освобождения края от нацистской оккупации в 1944 году Народно-освободительная армия Югославии столкнулась с упорным сопротивлением косовских албанцев.

В послевоенный период сосуществование сербов и албанцев в едином югославском государстве было возможным лишь в условиях жёсткой централизованной власти.

При этом мир был относительным: косовские албанцы постоянно жаловались на нарушения прав и свобод со стороны Белграда, а власти социалистической Югославии были вынуждены пресекать их систематические провокации, в том числе вооружённые.

Уже в этот период наметилась устойчивая тенденция Косова к отделению от Югославии и возможному вхождению края в состав Албании.

Для противодействия сепаратистским устремлениям косовар Белград в 1959 году предпринял попытку мирной ассимиляции края, присоединив к нему Северное Косово, заселённое этническими сербами, и реализовывал политику расселения сербов по всей территории Автономного края Косово.

По прошествии десятилетий такой пересмотр границ республики в составе федерации заложил фундамент для тлеющего конфликта.

После краха социалистического лагеря активная поддержка Западом экстремистской Армии освобождения Косова впоследствии стала главной причиной войны НАТО с Югославией (операция "Союзная сила"), по результатам которой эта страна была расчленена на независимые республики.

Белград утратил контроль над Косовым и Метохией, но, в свою очередь, населённое сербами Северное Косово остаётся его протекторатом: его жителям выдаются сербские документы, на автомобили устанавливаются регистрационные знаки Сербии. В качестве основной денежной единицы используется сербский динар (в остальном Косове — евро).

Патовая ситуация для Сербии и Косова

Таким образом, в составе Сербии имеется частично признанное Косово, населённое албанцами-мусульманами, а внутри Косова — Северное Косово, подавляющее большинство жителей которого — сербы.

Хрупкое равновесие обеспечивается невмешательством Белграда в дела албанской части Косова, а до недавнего времени — Приштины в жизнь сербов на севере страны.

Попытки насильственной смены личных документов и регистрационных знаков на автомобили сербов властями в Приштине предпринимались неоднократно.

В октябре 2021 года жёсткое подавление косовским спецназом демонстрации сербов едва не привело к вводу Белградом войск в Косово.

Кто является кукловодом в конфликте Сербии и Косова

Реализация законодательной инициативы Приштины об обязательном введении косовских документов и госномеров для сербов перенесена с 1 августа на 1 сентября по инициативе посла США Джеффа Ховениера, что не оставляет сомнений в тотальном внешнем управлении тлеющим конфликтом на Балканах.

Об этом свидетельствует и то, что внезапное обострение обстановки произошло вскоре после визита 26 июля президента Косова Вьоса Османи и премьер-министра Альбина Курти в Вашингтон, где состоялись их переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Сегодня Сербия является единственной страной в Европе (за исключением Белоруссии, входящей в Союзное государство), явно поддерживающей Россию во всех её внешнеполитических инициативах, в том числе в специальной операции на Украине.

Перспектива лишить Москву единственного союзника в Европе чрезвычайно заманчива для Запада, а в особенности для США и Великобритании, дистанцировавшихся от деструктивных политико-экономических процессов в странах Евросоюза.

Месячная отсрочка от притеснения косовских сербов — лишь повод для отвлечения Белграда от мировой политической повестки и расшатывания рейтинга популярности действующего руководства Сербии. К 1 сентября ожидается очередной виток напряжённости.

Кровопролитие с приходом осени вполне возможно, но вряд ли оно будет масштабным. Ни одна из противоборствующих сторон не располагает воинским контингентом, способным однозначно решить конфликт в свою пользу. Поэтому Балканы вряд ли станут эпицентром Третьей мировой войны. Тем более, она фактически уже идёт.

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