Индийский дипломат об ударе по порту Одессы: "три мушкетёра и Чёрное море"

По мере того, как конфликт на Украине смещается в сторону Одессы, ситуация начинает напоминать сценарий продолжения романтической истории, рассказанной в 1844 году Александром Дюма: героические мушкетёры короля сплотились вокруг друга — гвардейца кардинала.

Эта интересная и весьма оригинальная аналогия пришла в голову бывшему индийскому дипломату, а ныне колумнисту ряда авторитетных азиатских изданий, таких как индийские Hindu и Deccan Herald, а также Asia Times, Rediff.com, Russia & India Report, М. К. Бхадракумару.

Своей трактовкой событий, ставших следствием пятничного российского ракетного удара по одесскому порту, он поделился в статье, опубликованной сайтом Punchline.

"Абсурдность раздувания несуществующего спора по поводу российского ракетного удара по Одессе во второй раз ставит президента Украины Владимира Зеленского на главную роль в "Трёх мушкетёрах". Теперь его верных друзей играют госсекретарь США Энтони Блинкен, генсек ООН Антониу Гутерриш и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель", — пишет Бхадракумару.

Впервые, напоминает экс-дипломат, Зеленский примерил на себя образ Д'Артаньяна, когда снялся в российском телевизионном мюзикле по роману Дюма, вышедшем на экраны в канун Нового года в 2004 году.

кадр из мюзикла "Три мушкетера"

О чём речь

В минувшую пятницу, через день после подписания зерновой сделки в Стамбуле, предусматривающей возобновление экспорта украинского зерна, Россия четырьмя высокоточными ударами ракетами "Калибр" уничтожила инфраструктуру ВСУ в одесском порту.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу же заявил, что ракетный удар был "варварским” актом. Блинкен, Гуттериш и Боррель выступили с обвинениями против России, назвав удар по портовым складам оружия (которые, собственно, и были уничтожены) "особенно предосудительным" и "демонстрирующим полное пренебрежение России к международному праву и обязательствам”.

Минобороны России лаконично прояснило ситуацию:

"Атака, предпринятая высокоточными ракетами дальнего действия морского базирования, привела к уничтожению украинского военного корабля и склада противокорабельных ракет Harpoon, доставленных США киевскому режиму в морском порту Одессы. В список нейтрализованных целей также входят производственные мощности предприятия, специализирующегося на ремонте и модернизации флота ВМС Украины”, — сказал официальный представитель ведомства во время ежедневного брифинга о ходе СВО.

В товарищах согласья нет

Украинский президент, прямо в духе своего экранного персонажа, выступил, не согласовав речь с друзьями-мушкетёрами. Он заявил, что "реализация зерновой сделки из одесского порта не вызывает сомнений".

"То ли Д'Артаньян не знал, что друзья "ринулись в драку", то ли мушкетёры отреагировали преждевременно, — комментирует индийский колумнист, отмечая, что "зерновая сделка, по сути, является бельмом на глазу для администрации Байдена, которая вообще не ожидала, что соглашение может быть достигнуто путём переговоров" и надеялась долго разыгрывать эту карту, обвиняя Москву в глобальном кризисе продовольствия.

А между тем, пишет М. К. Бхадракумару, зерновая сделка между Россией и Украиной также является сделкой, которая обязывает ООН добиться отмены ограничений, налагаемых ЕС и США на российский экспорт зерна и удобрений.

"Кроме того, помимо больших доходов от экспорта зерна и удобрений, существует та не поддающаяся количественному измерению доброжелательность, которую Москва получает от стольких стран, которые критически зависят от российской пшеницы, особенно в Западной Азии и Африке. Очевидно, желание испортить вечеринку в Москве оказалось непреодолимым для Blinken & Co", — резюмирует дипломат.

Кардинал Ришелье вновь посрамлён, как в истории с подвесками королевы...

Сорваны планы Пентагона "по Одессе"

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе визита в республику Конго, сделал три важных замечания:

Зерновая сделка не содержит ничего, "чтобы помешать нам продолжить специальную военную операцию и нанести удар по военной инфраструктуре и другим военным объектам. И представитель секретариата Организации Объединённых Наций вчера подтвердил эту интерпретацию документов”. (Гутерриш, по-видимому, не знал¹)

Ракетный удар был нацелен на "отдельную, так называемую "военную" часть одесского порта, и, следовательно, "нет никаких препятствий для доставки зерна подрядчикам в соответствии со стамбульскими соглашениями, и мы их не создавали”. (Действительно, сам Зеленский это признаёт¹)

Ракетный удар был направлен на склад, где хранились противокорабельные ракеты Пентагона "Гарпун". Эти ракеты были поставлены, чтобы представлять угрозу российскому Черноморскому флоту. Теперь они не представляют угрозы”.

"Чего Лавров не сказал, но явно подразумевал, так это то, что одесский театр военных действий теперь стал "кинетическим”, и пятничная атака создаёт прецедент. Ракетный удар подчёркивает, что Москва, вероятно, предвидела намерение Пентагона использовать зерновую сделку для прикрытия размещения передовых ракет Harpoon в Одесском порту", — пишет М. К. Бхадракумару.

В подтверждение этого индийский экс-дипломат напоминает, что по соседству с Одессой, у берегов Болгарии, 14-25 июля США приняли участие в многонациональных морских учениях Breeze-2022, в которых было задействовано 24 военных корабля, катера, вспомогательные суда, пять самолётов и четыре вертолёта, укомплектованные 1390 морскими военнослужащими из одиннадцати стран-членов НАТО.

"Разногласия по поводу ракетного удара подчеркивают, что СВО России в Украине останется незавершённой до тех пор, пока Москва полностью не перекроет доступ США и НАТО к одесскому порту и не подорвёт возможности альянса в Чёрном море. Очевидно, что до этого ещё далеко", — резюмирует индийский дипломат.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.