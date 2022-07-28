По мере того, как конфликт на Украине смещается в сторону Одессы, ситуация начинает напоминать сценарий продолжения романтической истории, рассказанной в 1844 году Александром Дюма: героические мушкетёры короля сплотились вокруг друга — гвардейца кардинала.
Эта интересная и весьма оригинальная аналогия пришла в голову бывшему индийскому дипломату, а ныне колумнисту ряда авторитетных азиатских изданий, таких как индийские Hindu и Deccan Herald, а также Asia Times, Rediff.com, Russia & India Report, М. К. Бхадракумару.
Своей трактовкой событий, ставших следствием пятничного российского ракетного удара по одесскому порту, он поделился в статье, опубликованной сайтом Punchline.
"Абсурдность раздувания несуществующего спора по поводу российского ракетного удара по Одессе во второй раз ставит президента Украины Владимира Зеленского на главную роль в "Трёх мушкетёрах". Теперь его верных друзей играют госсекретарь США Энтони Блинкен, генсек ООН Антониу Гутерриш и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель", — пишет Бхадракумару.
Впервые, напоминает экс-дипломат, Зеленский примерил на себя образ Д'Артаньяна, когда снялся в российском телевизионном мюзикле по роману Дюма, вышедшем на экраны в канун Нового года в 2004 году.
В минувшую пятницу, через день после подписания зерновой сделки в Стамбуле, предусматривающей возобновление экспорта украинского зерна, Россия четырьмя высокоточными ударами ракетами "Калибр" уничтожила инфраструктуру ВСУ в одесском порту.
Президент Украины Владимир Зеленский сразу же заявил, что ракетный удар был "варварским” актом. Блинкен, Гуттериш и Боррель выступили с обвинениями против России, назвав удар по портовым складам оружия (которые, собственно, и были уничтожены) "особенно предосудительным" и "демонстрирующим полное пренебрежение России к международному праву и обязательствам”.
Минобороны России лаконично прояснило ситуацию:
"Атака, предпринятая высокоточными ракетами дальнего действия морского базирования, привела к уничтожению украинского военного корабля и склада противокорабельных ракет Harpoon, доставленных США киевскому режиму в морском порту Одессы. В список нейтрализованных целей также входят производственные мощности предприятия, специализирующегося на ремонте и модернизации флота ВМС Украины”, — сказал официальный представитель ведомства во время ежедневного брифинга о ходе СВО.
Украинский президент, прямо в духе своего экранного персонажа, выступил, не согласовав речь с друзьями-мушкетёрами. Он заявил, что "реализация зерновой сделки из одесского порта не вызывает сомнений".
"То ли Д'Артаньян не знал, что друзья "ринулись в драку", то ли мушкетёры отреагировали преждевременно, — комментирует индийский колумнист, отмечая, что "зерновая сделка, по сути, является бельмом на глазу для администрации Байдена, которая вообще не ожидала, что соглашение может быть достигнуто путём переговоров" и надеялась долго разыгрывать эту карту, обвиняя Москву в глобальном кризисе продовольствия.
А между тем, пишет М. К. Бхадракумару, зерновая сделка между Россией и Украиной также является сделкой, которая обязывает ООН добиться отмены ограничений, налагаемых ЕС и США на российский экспорт зерна и удобрений.
"Кроме того, помимо больших доходов от экспорта зерна и удобрений, существует та не поддающаяся количественному измерению доброжелательность, которую Москва получает от стольких стран, которые критически зависят от российской пшеницы, особенно в Западной Азии и Африке. Очевидно, желание испортить вечеринку в Москве оказалось непреодолимым для Blinken & Co", — резюмирует дипломат.
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Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе визита в республику Конго, сделал три важных замечания:
"Чего Лавров не сказал, но явно подразумевал, так это то, что одесский театр военных действий теперь стал "кинетическим”, и пятничная атака создаёт прецедент. Ракетный удар подчёркивает, что Москва, вероятно, предвидела намерение Пентагона использовать зерновую сделку для прикрытия размещения передовых ракет Harpoon в Одесском порту", — пишет М. К. Бхадракумару.
В подтверждение этого индийский экс-дипломат напоминает, что по соседству с Одессой, у берегов Болгарии, 14-25 июля США приняли участие в многонациональных морских учениях Breeze-2022, в которых было задействовано 24 военных корабля, катера, вспомогательные суда, пять самолётов и четыре вертолёта, укомплектованные 1390 морскими военнослужащими из одиннадцати стран-членов НАТО.
"Разногласия по поводу ракетного удара подчеркивают, что СВО России в Украине останется незавершённой до тех пор, пока Москва полностью не перекроет доступ США и НАТО к одесскому порту и не подорвёт возможности альянса в Чёрном море. Очевидно, что до этого ещё далеко", — резюмирует индийский дипломат.
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