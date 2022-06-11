Япония жаждет союза с НАТО, несмотря на перспективу холодной войны в Азии

Через три недели в Мадриде состоится встреча НАТО на высшем уровне. Ожидается, что на ней будет представлена новая стратегическая концепция, направленная на пересмотр "вызовов безопасности, стоящих перед Альянсом, и определение политических и военных задач, которые НАТО будет выполнять для их решения”.

По мнению индийского экс-дипломата М.К. Бхадракумара, особых "сюрпризов" от мероприятия ожидать не стоит, поскольку позиции НАТО и Европейского Союза "давно согласованы до состояния единодушия" настолько, что два континента стали "единой операционной системой”.

Главная задача в преддверие саммита, считает политолог, убедиться, что "не подведут" более мелкие - преимущественно азиатские - союзники. Для этого

президент США Джо Байден принял премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн;

принял премьер-министра Новой Зеландии три крошечные страны НАТО на Балканах заблокировали свое воздушное пространство для министра иностранных дел России Сергея Лаврова , не пустив его в Сербию — "здесь НАТО повело себя, как собака, помечающая территорию — "Сербия принадлежит Западу” (цитата М.К. Бхадракумара);

, не пустив его в Сербию — "здесь НАТО повело себя, как собака, помечающая территорию — "Сербия принадлежит Западу” (цитата М.К. Бхадракумара); глава Военного комитета НАТО съездил в Японию, обозначив тем самым выход на новый уровень сотрудничества.

Вопросов много к Азии

Министр обороны Японии Нобуо Киши заявил после встречи с Бауэром, что Япония приветствует расширение участия НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе:

"Безопасность Европы и Азии тесно переплетена, особенно сейчас, когда международное сообщество сталкивается с серьезными вызовами”, — сказал он.

"Серьезный вызов" — это спецоперация России

Япония считает, что российская спецоперация "отвлекает США" от проблем безопасности в Азии вообще и Индо-Тихоокеанском регионе в частности. Последний, по мнению Токио, может превратиться в "арену военных действий", так как "оставленный без должного внимания" Китай может начать силой "возвращать" Тайвань.

Однако администрация Байдена, похоже, не разделяет паранойю Японии. Иначе как объяснить тот факт, что Госдеп на этой неделе изменил свой информационный бюллетень по Тайваню, вернув в него строку "Мы не поддерживаем независимость Тайваня”, которая была удалена месяцем ранее.

Зачем Японии противостояние с Россией

Стремление Японии играть важную символическую и практическую роль в борьбе Запада с Россией проистекает из сложного набора мотивов.

Как отмечает индийский дипломат, "поражает быстрота, с которой Япония стала одной из самых активных стран в реализации жестких санкций против России в поддержку Украины — почти в одночасье премьер-министр Кисида занял откровенно негативную позицию по отношению к России".

Напомню:

в течение двух недель после начала российской спецоперации на Украине Кисида заявил, что "Северные территории (Курильские острова) являются неотъемлемыми территориями Японии”,

8 марта высказался министр иностранных дел Хаяси, назвав эти территории "незаконно оккупированными Россией”;

9 марта Кисида уже ссылался на Россию в Международный уголовный суд,

16 марта Япония отменила статус России как "наиболее благоприятствуемой торговой нации”, заморозила российские активы и исключила отдельные российские банки из системы SWIFT.

Дальше, как говорится, больше. Япония, которая после окончания Второй мировой войны не отправляла военную технику в другие страны, в начале марта отправила Украине загруженный под завязку самолет-заправщик Boeing KC-767.

Так Япония наглядно продемонстрировала свою готовность стать активным партнером в американо-японском альянсе. По сути, японо-российские отношения превратились в потенциальную горячую точку в Северо-Восточной Азии.

Во внешней политике Японии произошел сдвиг

Альянс Японии с США и возникающее взаимодействие с НАТО предлагают Японии перспективы трансформации в качестве лидера в Индо-Тихоокеанском регионе. Несомненно, поддержка США в давнем споре о Курилах придало Токио смелости.

В Азии назревает холодная война?

Украинский кризис высветил глубокие противоречия среди азиатских государств. В то время как США, Австралия и Япония встали в авангарде стран, противостоящих России, другие "жители региона" придерживаются противоположных взглядов.

Большой блок неприсоединившихся стран Азии, включая Индию и Индонезию, настаивают на том, что Украина является квинтэссенцией регионального конфликта, усугубляющие глобальные поставки энергии и продовольствия.

В основном азиатские страны хотят региональной интеграции, поэтому немногие согласились ввести санкции против России, а подавляющее большинство либо открыто выступили против режима санкций, либо воздержались от них.

Почему азиатские страны за Россию

Дело в том, что Россия является резидентной державой в Азии и членом всех ключевых органов, составляющих многостороннюю архитектуру региона — АТЭС, Регионального форума АСЕАН, Встречи министров обороны АСЕАН, Саммита Восточной Азии и т. д. К тому же Москва — диалоговый партнер АСЕАН с 1996 года.

Если Россия добровольно не сократит свое присутствие, что сложно даже представить, многосторонняя архитектура Азии останется препятствием для усилий США по созданию "коалиции демократий” для изоляции России.

"Ахиллесова пята американской стратегии холодной войны заключается в том, что ей не хватает вдохновляющей экономической повестки дня. Администрация Байдена не осмеливается думать о возвращении к свободной торговле, учитывая укоренившиеся протекционисЗачем тские настроения во внутренней политике. В этом и заключается противоречие: стратегия холодной войны США в первую очередь в военном плане, тогда как-то, что впечатляет азиатские страны, — это экономическое влияние", — отмечает Бхадракумара.

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