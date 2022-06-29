Вслед за Литвой Норвегия решила пройти по лезвию ножа

После Литвы рвение в применении санкций продемонстрировала Норвегия, объявившая блокаду русскому городу Баренцбург. Но Норвегия не учла, что Шпицберген — не её исконная территория.

Шпицберген отошёл Норвегии по договору 1920 года

Для начала укажем, что до 1920 года остров не принадлежал никому. 9 февраля 1920 года в Париже был подписан Шпицбергенский договор. Согласно этому документу, на архипелаге был установлен суверенитет Норвегии.

При этом государствам-участникам договора (50 стран) предоставлялись равные права на эксплуатацию его природных ресурсов и территориальных вод. Архипелаг также было запрещено использовать для военных целей.

На Шпицбергене есть два населённых пункта: норвежский Лонгйир и российский Баренцбург. Норвегия и Россия там добывают уголь. Есть несколько исследовательских станций, среди них — китайская.

Снабжение Баренцбурга идёт через Норвегию — порт Тромсё.

Норвегия делает вид, что сама обеспечит Баренцбург

В выходные на пограничной станции Стурскуг остановлено 20 тонн российских товаров, так как якобы они попадают под санкции, пишет Е24.

В Норвегии заверили, что нет ничего страшного в том, что груз из России не дойдёт до российской общины на Шпицбергене — "припасами" она обеспечивается норвежской стороной.

"Могу заверить вас, что никто не понесёт вреда ни в каком направлении, пока Норвегия имеет полный и абсолютный контроль над архипелагом, — сказал NRK губернатор Шпицбергена Ларс Фаузе.

"Пока" здесь — главное слово.

Министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт подтвердила в конце апреля, что Норвегия сделает исключение из санкций для перевозки товаров, предназначенных для Баренцбурга.

"Мы делаем одно исключение, и это для Шпицбергена, потому что там у нас есть Договор о Шпицбергене. К тем, кто подписал его, будут относиться одинаково", — сказала она NRK .

Не очень понятно, что изменилось для Норвегии в июне.

Россия требует выполнения обязательств Норвегии

Компания "Арктикуголь" и посольство России в Норвегии направили письмо в МИД Норвегии, разъяснив, что недопуск товаров в Баренцбург может поставить под угрозу его готовность к чрезвычайным ситуациям перед зимним сезоном.

В среду временный поверенный в делах норвежского посольства в Москве Сольвейг Россебе была вызвана в МИД России, где ей был заявлен официальный протест, сообщается на сайте министерства .

Россия требует от норвежской стороны скорейшего решения проблемы. МИД указал Россебе, что "недружественные действия в отношении России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам".

Генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин сообщил РИА Новости, что сейчас ведутся переговоры.

"Я, конечно, не хочу спекулировать на возможных ответных мерах с нашей стороны, но хочу сказать, что мы дадим адекватный ответ на любые нарушения Шпицбергенского договора", — сказал он.

По мнению главы комитета по иностранным делам Совфеда Константина Косачева, Норвегия нарушила одно из положений соглашения, согласно которому ввоз, вывоз или транзит товаров "не будут подлежать каким-либо сборам или ограничениям".

Вероятно, норвежцы выслуживаются перед Брюсселем (Норвегия не является членом ЕС, но присоединилась к санкциям) или Вашингтоном, или из-за русофобии просто хотят пройтись по лезвию бритвы, причинив Москве ещё одну головную боль.

Но им надо учесть, что Шпицберген — это не исконно норвежская территория, русские люди здесь всегда жили, поэтому Россия может выйти из договора от 1920 года с перспективами претензий на суверенитет над островом.

Как сказал Pravda.Ru президент Российской Ассоциации Международного Права Анатолий Капустин, санкции на медикаменты и продовольствие не распространяются.

По его словам, соглашение по Шпицбергену предусматривает право допуска российских судов прямо на остров, поэтому, если не договорятся о снятии блокады, надо будет менять путь доставки.

Читайте по теме: Норвегия предоставила Украине самоходные гаубицы с запчастями и боеприпасами

В Норвегии исключают из партии за поддержку признания Россией ЛДНР

Норвегия отказалась от слова "Hviterussland" для обозначения Белоруссии

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.