МИД РФ: Москва пригрозила Осло ответными мерами из-за ситуации со Шпицбергеном

Если Норвегия не разблокирует поставку грузов на Шпицберген, то Россия за недружественные действия будет вынуждена прибегнуть к соответствующим ответным мерам.

"Потребовали от норвежской стороны скорейшего решения вопроса. Указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

Напомним, Норвегии отклонило заявку Москвы на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене.

Ранее Вильнюс запретил транзит санкционных товаров через Калининград. Это порядка 40-50% от всей номенклатуры грузов, эмбарго на них могут привести к краху экономики в регионе.