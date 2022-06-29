Если Норвегия не разблокирует поставку грузов на Шпицберген, то Россия за недружественные действия будет вынуждена прибегнуть к соответствующим ответным мерам.
"Потребовали от норвежской стороны скорейшего решения вопроса. Указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.
Напомним, Норвегии отклонило заявку Москвы на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене.
Ранее Вильнюс запретил транзит санкционных товаров через Калининград. Это порядка 40-50% от всей номенклатуры грузов, эмбарго на них могут привести к краху экономики в регионе.
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