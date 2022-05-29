Норвегия отказалась от слова "Hviterussland" для обозначения Белоруссии

Власти Норвегии отказались от слова "Hviterussland" для обозначения Белоруссии и ввели в официальный оборот слово "Belarus". Об этом сообщила глава МИД королевства Анникен Хьюитфельд.

"С сегодняшнего дня мы больше не используем название "Hviterussland" на норвежском языке", — заявила она.

Слово "Hviterussland" переводится с норвежского языка как "белая Россия". Теперь в официальных документах не будет использоваться это выражение, пояснила Хьюитфельд.

Соответствующие изменения Осло приурочил к Международному дню солидарности с Белоруссией, пояснила министр.