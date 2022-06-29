Литва рискует прекратить своё существование, нарушив соглашение по Калининграду

После беспрецедентного одностороннего расторжения договора со стороны Литвы о транзите железнодорожных грузов и введения других непредусмотренных международными договорами ограничений против нашего государства, Россия вправе дезавуировать договор о границе и вернуть территории, добровольно переданные Литве, как "жест доброй воли".

Речь идёт о полученном СССР по итогам Второй Мировой войны Виленском крае. Юридическое закрепление самого акта произошло на Ялтинской конференции. Россия, как известно, законный правопреемник СССР. Непреложным условием цессии земель Литве было соглашение о безвизовом (по упрощённой процедуре) проезде граждан России в Калининградский эксклав и о свободном транзите грузов.

Однако, договор становится ничтожным в случае его нарушения в одностороннем порядке, что, собственно, и произошло. Нынешний Вильнюс считает себя продолжателем дела Литовского государства, созданного как марионеточная структура, подобная французскому коллаборационистскому правительству Виши, правившему страной в эпоху нацистской оккупации.

Противоестественно, что земли, завоёванные у фашистов кровью советских солдат отошли… наследникам гитлеровцев. Налицо casus belli: то есть, начало серьёзного международного конфликта, вполне способного потенциально перейти в горячую военную фазу.

Как всё начиналось?

10 октября 1939 года территория Литовской республики была увеличена на треть за счёт земель Виленской области и самого города Вильно. Именно тогда был подписан межгосударственный договор о передаче земель, а также о взаимопомощи.

К слову, Вильно стал русским городом ещё в 1793-м, когда в него вошли русские войска. Через 2 года этот населённый пункт был официально присоединён к Российской империи.

Конечно, не стоит отрицать, что в начале ХХ столетия город Вильно постоянно менял государственную принадлежность, переходя от Белоруссии к Польше, а потом снова к Литве при постоянном патронаже России над Виленским краем.

Признание этих земель за Литвой стоили маленькой стране целесообразной уступки. Литовцы согласились разместить на своей земле 20 тысяч красноармейцев. Оговоримся, что подобный расчёт Москвы диктовался непосредственной угрозой со стороны нацистской Германии, уже включившей Прибалтику в свою сферу влияния. Наша страна думала о том, как обезопасить границы от страшного, вооружённого до зубов врага.

Литва накануне Великой Отечественной

Ну, а литовцы внакладе не остались: ведь, как известно, войны заканчиваются, а земли навсегда остаются за владеющим ими государством. Так и произошло с Литвой. Подобно многим, теперь уже бывшим, советским республикам, а с недавних пор независимым, суверенным и прочая, и прочая государствам, небольшая страна приросла за счёт территории бывшей Российской империи и получила ещё 480 тысяч новых граждан, населявших переуступленные СССР земли.

Откровенно говоря, большевики охотно признавали права меньшинств и щедро наделяли их землёй, уменьшая территорию центральной России. Та же история, кстати, произошла в те же годы и с Донбассом.

Стоит отметить, что перед Второй мировой войной, незадолго до подписания советско-литовского трактата, департамент государственной безопасности Литвы и гестапо действовали сообща, выявляя подпольщиков из Сопротивления и просто коммунистов. По свидетельству литовских историков, литвинизация проходила страшно жёсткими силовыми методами. Для иноязычного польского населения в местечке Жагар был даже создан концлагерь.

Советские войска остановили разгул нацистского насилия, но литовцы затаили зло, быстро забыв, кому они обязаны стабильностью и приращением своей национальной территории. Кстати, помимо уже переданных Литве земель, она ещё дополнительно получила за счёт Белоруссии несколько городов — Друскиникай, Свенцяны и Годутишки, а в 1945-м году город Клайпеда.

Белоруссия так и не смирилась с подобным положением вещей и 29 марта 1990 года добилась принятия Президиумом Верховного Совета СССР декларации о необходимости вернуть Минску земли в случае выхода Литвы из Советского Союза. К сожалению, распад государства не позволил поставить законную точку в этой истории.

Между тем, преследование не только русских, но и этнических поляков в Литве по-прежнему продолжается. Поляки лишены возможности обучаться на своём родном языке, писать свои фамилии согласно фонетическим правилам польского языка и образовывать землячества.

Похоже, наглости у небольшого государства на севере Европы не занимать, да и нацистские идеи ему, как показали последние три десятилетия, генетически и исторически близки.

До нынешнего скандала, связанного с односторонним отказом беспрепятственного транзита российских граждан и наших грузов, у Вильнюса недавно испортились отношения с Китаем. В конце 2021 года Литва решила открыть на своей территории дипломатическое представительство Тайваня, что, естественно, вызвало бурную и вполне ожидаемую реакцию Пекина.

20 декабря прошлого года официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Литва "перешла на тёмную сторону". Он также подчеркнул, что принимающие подобные решения "будут рано или поздно выброшены на свалку истории и уничтожены".

Похоже, наши китайские друзья правы: кого Бог хочет погубить, того он лишает разума. Дело в том, что окончательная демаркация российско-литовской границы состоялась только в 2004 году, причём, одним из непреложных условий, зафиксированных юридически, являлся свободный проезд наших граждан и транзит грузов в Калининградскую область.

Москва, всё же, остаётся твёрдым сторонником мира. Мы предлагаем Литве 3 возможных пути разрешения дипломатического казуса. Об этом 22 июня сообщила руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова:

Во-первых, можно изъять "калининградский транзит людей и грузов" из общеевропейских санкций, направленных против России;

Во-вторых, можно просто убрать из текста нового незаконного нормативного акта Литвы понятие "транзит", сохранив предыдущее положение вещей (статус кво анте);

В-третьих, игнорировать санкции де-факто, позволив литовской таможне беспрепятственно пропускать грузы, как бы не замечая санкционного режима.

На мой взгляд, обнаглевшая Литва на такие решения не пойдёт. Что отдалённо напоминает ситуацию с началом Первой мировой войны, связанной с убийством австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараеве и обменом дипломатическими нотами между Сербией и Австрией.

Как бы то ни было, теперь, когда Швеция и Финляндия готовятся вступить в НАТО, российский эксклав рискует быть едва ли не полностью изолированным от внешнего мира (за исключением воздушного сообщения).

Мораль басни

Ввиду того, что Вильнюс грубо нарушил международное соглашение, Россия вправе признать его текст ничтожным и выдвинуть встречный международный иск от своего лица и лица Белоруссии о возвращении спорных земель.

Если подобное состоится, мы сумеем деблокировать Сувалкский коридор через территорию, которая вновь станет подконтрольна Минску, и наладить бесперебойное сообщение с Калининградом. Теперь, когда ставки сделаны, остаётся только догадываться, кто стоит за спиной у безумных литовцев и открыто подталкивает их к войне, в результате которой Литва может вернуться в своё исконное положение, то есть просто перестать существовать.

Как тут не вспомнить пушкинскую притчу о старухе и золотой рыбке: ведь если хотеть слишком многого, легко потерять всё. И никакой Северо-Атлантический альянс здесь не поможет. Мы, как и Китай, умеем ждать и, похоже, осталось уже недолго.

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