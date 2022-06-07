В Норвегии исключают из партии за поддержку признания Россией ЛДНР

Политик и бизнесмен Норвегии Хендрик Вебер был исключён из партии Rødt за то, что поддержал признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик.

По словам главы общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", работы лишилась его жена.

"Как это можно назвать свободным демократическим Западом? Также давлению подвергаются представители элиты, преподаватели, профессора университетов, которые пытаются понять точку зрения России", — отметил он.

Вебер добавил, что сам он посещал Донбасс и видел разрушенные украинскими военными города, но на Западе не хотели замечать, что происходило в регионе с 2014 года.