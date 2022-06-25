ЕС и НАТО нацелены на геополитическое освоение постсоветского пространства

Решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов в члены ЕС продиктовано исключительно интересами политической конъюнктуры, считают в российском МИД.

Как следует из опубликованного комментария официального представителя внешнеполитического ведомства, Брюссель, "по сути, подтвердил, что продолжает линию на активное геополитическое освоение пространства СНГ <…>. Причем в ход идут все средства — от финансово-экономических рычагов до военной поддержки".

И нужно всё это для того, чтобы разжигать конфликты у российских границ. Наглядный пример — Приднестровье. Пока там удаётся сохранять порядок. Но, по мнению члена Изборского клуба Максима Медоварова, есть все шансы, что уже в текущем году там могут начаться — не без участия Украины — боевые действия.

Эксперт обращает внимание и на очевидные попытки обострить ситуацию в других частях постсоветского пространства:

Нагорном Карабахе, где перестрелки между армянами и азербайджанцами, по сути, не прекращаются,

продолжающиеся "вялотекущие боевые действия" на киргизко-таджикской и таджикско-афганской границах,

недавние события в Казахстане и Белоруссии, где явно предпринимались попытки "провернуть" цветные революции….

Пока что это все в малых масштабах, держится под контролем, в том числе и при помощи российских миротворцев. Но жажда прибыли американского ВПК и надежды Вашингтона удержаться на позиции гегемона, сдерживая развитие России, вкупе со стремлением Евросоюза к "безудержной экспансии" и "закабалению" соседних стран в политическом и экономическом отношении не оставляют места для сомнений — будут предприниматься новые попытки дестабилизации постсоветского пространства.

Прибалтика — передовой плацдарм

Особое место в планах НАТО и Евросоюза занимает "прибалтийская тройка": ротационное присутствие на территориях бывших советских республик войск Североатлантического альянса — по сути мало чем отличается от постоянных военных баз. И чревато в будущем вооруженными конфликтами. Понятно, что не сейчас. Но после завершения украинского кризиса нет никаких гарантий того, что оружие, которым накачана Прибалтика, не будет пущено в ход.

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