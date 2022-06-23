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Автор Антон Куликов

ЕС даровал Украине статус кандидата и получил предупреждение о ловушке

Мир

Лидеры стран Евросоюза договорились о предоставлении статуса кандидатов в члены сообщества Украине и Молдавии. Об этом в четверг заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

ЕС даровал Украине статус кандидата и получил предупреждение о ловушке

Он сообщил, что Евросовет решил даровать статус кандидатов в члены ЕС Украине и Молдавии. Кроме того, подобный статус могут предоставить и Грузии, но только после выполнения ряда условий.

В Тбилиси, к слову, по этому поводу весьма обижены, считая, что заслуживают предоставления статуса кандидата в Евросоюз в первую очередь, а уже затем Украина и Молдавия.

Как бы там ни было, но и сами лидеры стран Евросоюза уже неоднократно говорили о том, что нынешнее решение является символическим шагом и на скорое вступление в ЕС ни Украина, ни Молдавия рассчитывать не должны.

"Но для того чтобы быть серьезным и последовательным, ЕС нуждается в новой институциональной и бюджетной архитектуре под страхом того, что эта интеграция будет не укреплением ЕС, а его подрывом, не поддержкой Украины, а ловушкой для Украины", — заявлял ранее глава португальского правительства Антониу Кошта.

Сегодня на тему предоставления статуса кандидата высказался премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. По его словам, предоставление подобного статуса "важный символический сигнал, но очевидно, что для Украины это будет долгий путь с огромными реформами, которые займут много времени".

А президент Франции Эммануэль Макрон Макрон назвал предоставление статуса кандидатов Украине, Молдавии и (может быть — Прим. ред.) Грузии политическим решением и сигналом для России.

Весьма резко в четверг отозвался о Евросоюзе премьер-министр Албании Эди Рама. На пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран ЕС и государств Западных Балкан он раскритиковал сообщество за то, что 26 государств ЕС неспособны преодолеть вето Болгарии.

"26 стран ЕС продемонстрировали полное бессилие, они оказались не способны преодолеть вето Болгарии. Расширение ЕС — это полностью жульнический процесс. Как только что-то происходит в странах-кандидатах, все снова уходит на новый круг. Я испытываю грусть и разочарование Евросоюзом. В этом доме что-то очень не в порядке", — цитирует премьер-министра Албании ТАСС.

Эди Рама также посоветовал Украине не питать больших иллюзий по поводу предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Он напомнил, что его страна пребывает в таком статусе девять лет, а Северная Македония — уже 17 лет.

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