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Автор Ольга Лебедева

Молдавия и Приднестровье на пороге войны: НАТО будет вооружать Кишинёв

Мир

В МИД Приднестровья полагают, что конфликт с Молдавией может резко обостриться после того, как в Кишинёв начнёт поступать оружие НАТО.

Молдавия и Приднестровье на пороге войны: НАТО будет вооружать Кишинёв

Об этом в эфире ТК "Первый Приднестровский" сообщил глава ведомства Виталий Игнатьев.

"Западные партнёры Кишинёва пытаются его военно-технически вооружать. Пока сотрудничество в этой (военной) сфере не афишируется, и какая именно техника будет поставлена в Молдавию, не разглашается. Но это, несомненно, будет оружие. И его могут повернуть против Приднестровья".

Игнатьев уточнил, что "неадекватные комбатанты, которые убивали жителей региона и граждан России в 1992 году" уже выступают с заявлениями, что готовы "бросать отрезанные головы к дверям парламента" непризнанного региона:

"Как только оружие НАТО появится у Кишинёва, стабильная сегодня ситуация может перейти в непредсказуемый конфликт", — сказал глава приднестровского МИД.

О том, что власти Молдавии ведут переговоры о поставках в страну оружия, ранее сообщала Наталья Гаврилица, премьер-министр страны.

"Война, вероятно, уже на пороге"

О том, что приднестровский конфликт может перерасти в открытое столкновение, заявил и Олег Серебрян, вице-премьер Молдавии "по реинтеграции".

"Возможность того, что замороженный конфликт может — теоретически — перерасти в открытое столкновение, есть. По 10-бальной шкале — вероятность на уровне 4-5", — сказал чиновник в эфире RTR Moldova.

Но, по его словам, в Молдавии "часть общества настроена агрессивно" и обвиняет власти в "недостаточной жёсткости решений и действий". Но в то же время — Серебрян это особо подчеркнул — войны молдаване не хотят.

"А вот из Тирасполя на фоне украинской войны звучат другие коннотации. Хотя там тоже предпочитают худой мир, понимая, что лучше этот статус-кво, чем война. Плохой мир лучше…" — сказал вице-премьер, напомнив, что власти Молдавии с самого начала российской спецоперации на Украине "отбиваются" от настойчивых предложений соседей "решить приднестровский конфликт силой.

"Молдавия рано или поздно развяжет войну с Приднестровьем"

Несмотря на миролюбивые заявления Кишинёва, воевать с Тирасполем он всё же будет. Это вопрос времени.

Так считает Антон Бредихин, научный руководитель Центра этнических и международных исследований.

"Военные поставки в Молдавию НАТО будет осуществлять. Понятно, что не в таких масштабах, как на Украину. Но все же войны не избежать, ведь любая милитаризация всегда заканчивается военным конфликтом. Будем верить в 14-ю армию и наши силы в Херсонской области, которые в случае опасности сделают коридор в Приднестровье", — заявил Бредихин в интервью RG.

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Не станет ли Приднестровье вторым Карабахом?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы молдавия приднестровье антон бредихин виталий игнатьев наталья гаврилица
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