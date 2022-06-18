Отставной американский полковник заявил, что "после многих месяцев лжи" западную общественность "начали готовить к неминуемому краху Украины".
Экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор обвинил американских политиков в том, что в качестве главной "валюты" у них используется ложь. Но и её запасы, по словам отставного полковника, исчерпаны.
"Много месяцев политики Вашингтона лгали американцам о том, почему началась война на Украине и как, а главное, ради чего, она ведется. Преувеличивались "победы" украинской армии и промахи России. Факты искажались, фабриковались или полностью игнорировались. Но теперь стало очевидно: положение Украины стало безнадежным", — сообщает Макгрегор.
В своей статье, опубликованной в the American Conservative, американский военный рассказал, как на самом деле обстоят дела на фронтах Украины:
Москва уже контролирует восток Украины. И уходить оттуда не собирается. Перед Киевом стоит задача сохранить то, что ещё можно сохранить. Но с этим есть проблема. И решить её может только правительство Зеленского, считает Макгрегор.
Главный вопрос: что выберет киевская власть:
Второе означает национальное самоубийство, ведь западная Украина так и будет подвергаться разрушительным ударам российских ракет дальнего радиуса действия.
На второй вопрос должен ответить Вашингтон:
Готов ли он, влив более $60 млрд в Украину, которая рушится, вкладываться ещё и ещё? И откуда возьмутся деньги, когда мир накрывает экономическая ЧС?
Отставной военный констатирует: инфляция сегодня настолько дорого обходится рядовым американцам, что проблемы тонущей Украины — последнее, что сможет вызвать у них беспокойство. А вот продолжение "спонсирования гибридной войны" — вызовет. И последствия ясны уже сейчас.
"После череды провалов — Афганистан, Ливия, Ирак, Сирия — Белый дом не сможет избежать ответственности за свои расточительность "на войну" и разрушение американской экономики, - пишет Макгрегор. — В ноябре американцы пойдут на выборы. И если до того времени Байден не найдёт способ решить проблему, его администрацией созданную, то республиканцы смогут победить демократов "лет на 50".
Поэтому сейчас, уверен Дуглас Макгрегор, начинается подготовка к тому, чтобы начать говорить общественности правду: Украина проиграла, США умывают руки.
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