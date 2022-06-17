Британский журналист: Байден готов расторгнуть "брак по расчёту" с Зеленским

Известный британский журналист — международник Мартин Джей уверен, что американский президент "созрел" для того, чтобы, "подобно британцам", начать уговаривать украинского коллегу "пойти с Путиным на мировую".

По словам Джея, ничего неожиданного в таком развитии ситуации с украинско-российским конфликтом — если оно всё же пойдёт по такому сценарию — не будет.

"Отношения Киева и Вашингтона всегда были браком по расчёту. А нынешний президент Зеленский всегда был для Запада просто полезным идиотом. Его в определённый момент задействовали, чтобы в медийном пространстве заменить провалившегося Порошенко", — написал он в статье, опубликованной на Strategic Culture.

Теперь же, уверен аналитик, на него (Зеленского) удобно возложить ответственность за провал собственной — американской — экономики и потерю доверия к действующему президенту США со стороны его избирателей.

"Джо Байден уже несколько недель пытается обвинить Путина в бедах США и небывалой инфляции. Но это не сработало. Американская общественность не проглатывает это, и нужно найти нового козла отпущения. И быстро".

А украинский лидер подходит на эту роль как нельзя лучше:

его можно обвинить в экономических проблемах США и растрате $ 40 млрд американских налогоплательщиков, которые были направлены на "помощь Украине".