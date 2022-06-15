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Автор Игорь Буккер

ЕС нарушает собственные законы, поставляя оружие на Украину,

Мир » Бывший СССР » Украина

Аналитики на Западе осознают исход специальной военной операции на Украине и предлагают свои сценарии, которые сводятся к поставке мощных вооружений. В чём посыл подобных поставок, кроме битвы "до последнего украинца"?

ЕС нарушает собственные законы, поставляя оружие на Украину,

От санкций и конфискаций к военным поставкам

После массовой сдачи в плен укронацистов любому непредвзятому наблюдателю стало ясно, что высказывание Бориса Джонсона не находит отклика даже у так называемых идейных бандеровцев, не говоря уже об остальных.

Почти исчерпав лимит антироссийских санкций (мы помним, с каким трудом принимался шестой пакет), Евросоюз стал рассматривать развёртывание не просто летального оружия, но наиболее мощных его видов.

Вместо конфискации активов российских олигархов "Запад должен усилить военную мощь Украины. Это означает поставку большего количества тяжёлых вооружений и ускоренное их развёртывание, а также обучение украинских военнослужащих", — призывает в своём последнем номере британский журнал "The Economist".

Кроме СМИ эту тему муссируют военные, как отставные, так и действующие. Военные эксперты на Западе, прежде говорившие об опыте партизанской войны, которым неонацистов обучали их советники, теперь стали делать упор на артиллерийские баталии.

"Важно, чтобы США и другие западные страны оперативно предоставили столько же артиллерии, боеприпасов, беспилотников, барражирующих боеприпасов, РЛС контрбатарейной борьбы, реактивных систем залпового огня и реактивных снарядов, а также других соответствующих средств (включая грузовики для перевозки боеприпасов), которые украинцы, возможно, смогут освоить и эксплуатировать", — сказал бывший член Центрального командования США, генерал армии Дейвид Петреус (David Petraeus).

Неуверенность генерала подкреплена фактами неумелого использования наспех подготовленных горе-вояк, которые портят дошедшую до них технику, не попавшую под удары российских войск.

Недавно Пентагон объявил, что поставит ВСУ четыре РСЗО HIMARS, дальность действия которых составляет до 70 км. Это вызвало негодование Киева.

Советник украинского президента Михаил Подоляк написал на днях в Твиттере, что "для окончания войны нам нужен паритет тяжёлых вооружений: 1000 гаубиц калибра 155 мм; 300 РСЗО; 500 танков; 2000 бронемашин; 1000 беспилотников".

Брюссель на деле признает территориальный раздел Украины

Как отмечает в своём твиттер-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: "Экспорт вооружения странами-членами Евросоюза регулируется так называемой "Общей позицией" Совета ЕС 2008/944/ОВПБ от 08.12.2008, определяющей общие правила по контролю за экспортом военных технологий и оборудования".

Согласно статье второй этого документа, подписавшие его государства не имеют права заниматься экспортом не только оборудования, но даже и военных технологий, чтобы не продлевать конфликт. Однако, наплевав и растерев собственные законоположения в этой части, Запад пошёл ещё дальше.

Мария Захарова обратила внимание на любопытный казус. В первой части упомянутой "Общей позиции" говорится о запрете поставок вооружений в страны, в которых бушует гражданская война. Поскольку ЕС, вопреки реалиям, не признаёт отделение от Незалежной двух республик, следовательно, нарушает свои же инструкции.

"Выходит одно из двух: либо, поставляя вооружение, Брюссель признаёт ДНР и ЛНР (и тогда конфликт перестаёт быть внутренним конфликтом Украины), либо страны-члены ЕС нарушают основополагающие интеграционные начала", — замечает Захарова.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы армия оружие пентагон мария захарова михаил подоляк
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