Американские РСЗО на Украине: серьёзная заявка или блеф

Правительство Великобритании обещает поставить Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) М270. Сроки не уточняются. Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает РСЗО HIMARS. Чем это может грозить российской армии и её союзникам? Насколько велика опасность обстрела территории России?

После предупреждения Путина о том, что "Россия будет применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносятся", британское правительство одобрило поставку РСЗО, поражающих цели на дистанции 80 км (50 миль). Это меньше, чем просит киевский режим — 290 км (180 миль). При этом, M270 MLRS установлены на гусеничном ходу, а военные эксперты утверждают, что украинцам проще обслуживать колёсную технику, вроде "Урагана" или HIMARS.

HIMARS и М270 — сходство и различие

— HIMARS и M270 MLRS — американские разработки, но М270 сделаны под британцев", — уточнил в беседе с нами военный эксперт Алексей Леонков.

"М270 — более тяжёлая машина, чем HIMARS. HIMARS имеет один пакет по 6 установок, а М270 — два пакета. Всего двенадцать. Второй момент: она на гусеничном ходу, поэтому более дорогая в обслуживании. Если у колёсного транспорта моторесурс порядка 50-60 тысяч километров, а то и 100 тысяч, то у гусеничного, дай Бог, 5-6 тысяч километров. Может быть — десять, потом нужно менять гусеницу. Топлива потребляет значительно больше, двигатель сильнее изнашивается. По боевым характеристикам — рядовая РСЗО. Реальная дальность стрельбы у М270 — 42 километра. Есть более мощные снаряды — до 70 километров, но дадут ли их? Сильно сомневаюсь. Можно поставить ракету, которая бьёт на 300 километров, но это даже официально опровергается", — утверждает военный аналитик Константин Сивков.

Источники в Пентагоне утверждают, что украинские военнослужащие уже приступили к изучению матчасти и эксплуатации американских РСЗО на полигонах НАТО в Европе. Курс обучения составляет примерно три недели. Про британские поставки в открытом доступе информации пока нет. Отчасти к этому не располагает сложная политическая обстановка в Соединенном Королевстве. Некоторые вопросы приходится откладывать на потом.

— HIMARS поступят на фронт не раньше конца месяца, так как украинским войскам нужно ещё научится их эксплуатировать, а британские установки — как бы быстро не решили вопрос поставки — пойдут ещё позже. Скорее всего. ожидать их можно будет не ранее середины лета. Под Славянском сейчас они уже появиться не смогут и роли не сыграют, — считает военный эксперт Дмитрий Литовкин.

С ним солидарен его коллега Алексей Леонков, который ссылается на данные журнала "The Economist", что "до 30% этой сложной техники возвращается европейцам в неисправном состоянии. Украинские специалисты совсем не умеют ею пользоваться. Вывезти технику из Украины для ремонта — достаточно сложно. Россия наносит удары по основным узлам, по тяговым подстанциям, что сильно затрудняет перевозки. Логистика становится длинной и затратной. В свою очередь, это влияет на положение ВСУ на линии боевого соприкосновения. Вопрос обучения украинских специалистов может быть закрыт, так как учатся они крайне неважно. Как следствие, может быть закрыт вопрос с поставкой сложного, современного оружия. Вооружение советского образца у Украины и НАТО уже заканчивается".

Артиллерийская дуэль

Если верить словам украинского президента, ВСУ не будут наносить ракетные удары по территории Российской Федерации. Как отметил заместитель министра обороны США по военно-политическим вопросам Колин Каль, в беседе с ним такое же обещание давали и чиновники из аппарата Зеленского.

— М270, как и HIMARS, поставят всего несколько штук, — уверен военный аналитик Дмитрий Литовкин. — Если американцы поставили системы, которые будут бить до 60 километров, то британские смогут стрелять и дальше. Проблема заключается в том, что наши РСЗО стреляют всего на 70 километров. Соответственно, для нас отодвигается рубеж их применения: они оказываются в зоне поражения британских и американских установок. Мы видим, как ВКС России утилизирует западный ленд-лиз. Например, совсем недавно в Киеве на вагоноремонтном заводе уничтожили склад западной техники. Важно отследить время осуществления поставки, а уже после наносить удары.

С одной стороны, Штаты и Британия как бы выказывают солидарность, дают обещания. С другой, как отмечает военный эксперт Константин Сивков: "Всё это не увеличение мощности, а попытки покрыть ущерб, который ВСУ нанесла российская армия. Оставшиеся 10-15 украинских артсистем быстро выводят из строя. У нас уже рука набита, такие средства ликвидировать".

Допустим, российскую территорию не станут подвергать ракетному обстрелу, хотя, уже имеются прецеденты. Возникает вопрос, а как быть с Крымом, который киевский режим не считает российским?

— Всё зависит от количества поставляемого оружия. Есть сведения, что под MLRS разрабатывались оперативно-тактические боеприпасы, но будут ли их поставлять Украине, вопрос открытый. Также открыт вопрос, сколько нужно таких систем. Когда обсуждали HIMARS, украинская сторона заявила, что поставят штук сто. Но по факту, как говорят, получили всего четыре. Дальнейшая их судьба неизвестна. Сведений о том, что они доехали до Украины, пока нет. Борису Джонсону недавно пытались вынести вотум недоверия, поэтому парламент Британии может заморозить поставки оружия на Украину, — пояснил "Pravda.Ru" аналитик Алексей Леонков.

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