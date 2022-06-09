Межевич: Литовские политики уже купили лодки для переправы в Швецию

Поступивший в Госдуму законопроект об отзыве Россией независимости Литвы признан в стране "пустой угрозой". Однако, "лодку для переправы в Швецию" литовские политики уже купили, считает эксперт Николай Межевич.

В Литве заметили инициативу депутата Евгения Фёдорова по отмене признания независимости Литовской ССР Российской Федерацией. В пояснительной записке к законопроекту Фёдоров отметил, что Постановление Госсовета о признании независимости Литвы от 6 сентября 1991 года является "незаконным", так как в Литовской ССР не проводился референдум о выходе из состава СССР и не устанавливался переходный период для решения всех спорных вопросов.

Акт государственного признания можно отозвать

Как пишет 15min.lt, бывший председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас, назвал этот законопроект "политической шизофренией".

"С юридической же точки зрения это просто ерунда, потому, что акт государственного признания является безотзывным — ни одно государство не может отозвать признание другой страны, это бесповоротно, на его основе уже наступили все последствия", — сказал Жалимас.

Сотрудник Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Кястутис Гирнюс объяснил, что "независимость Литвы признают законы самой России, действуют международные договоры, Литву признают все страны мира".

"Если Россия вдруг решит её не признавать, это ничего не изменит. Литве хотят (в России) как-то навредить, но у них нет для этого серьёзных средств", — сказал Гирнюс.

Президент Гитанас Науседа отказался комментировать этот "абсурд".

Как поясил Pravda.Ru профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин, по международному праву, нет обязанности признавать новое независимое государство,

У РФ есть право изменить своё решение и признать недействующим односторонний акт признания”, — сказал юрист.

Это никак не отменяет независимость Литвы для тех, кто её признаёт, но для России это означает отмену двухсторонних отношений с Литвой, пояснил Дмитрий Лабин.

Добавим, что Сербия добилась отмены признания независимости Косова у, более чем, десятка стран.

Литва не учитывает realpolitik

Как сказал Pravda.Ru президент Российской Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, литовские эксперты и политики будут на камеру говорить, что это шизофрения и так далее, но есть нюанс: Россия и Советский Союз неоднократно меняли политическую карту Восточной Европы.

"Поэтому литовский политик будет смеяться в камеру, а потом пойдёт в магазин и купит надувную резиновую лодку и моторы, поставит это у себя на даче, где-нибудь под Клайпедой, чтобы, если что, быстренько оказаться в Швеции, как когда-то сделал его дедушка или прадедушка", — сказал Николай Межевич.

Он отметил, что Литва демонстративно последние 15 лет ведет антироссийскую политику и при этом власти искреннее уверены в том, что России ответить нечем. По мнению эксперта, ответ, предложенный депутатом Фёдоровым не является самым результативным.

"Нам надо просто перестать торговать с Литвой. Мы не зависим от Литвы. А она от нас зависит. Мы должны попросить Александра Григорьевича Лукашенко помочь нам и вместе объявить Литве полную экономическую блокаду. А вот дальше посмотрим, что будет", — отметил Николай Межевич.

Практический смысл непризнания независимости Литвы

Как пояснил в своём Телеграм-канале специалист по Прибалтике, аналитик Александр Носович в практическом плане отказ от признания Литвы независимым государством даст возможность РФ в перспективе не только вернуть утраченные земли, как правопреемнице СССР, но и сразу признать Литву юридически не равной по статусу.

"Это будет не легитимная страна — член ООН и субъект международного права, а мутное и непонятное территориальное образование без легального статуса — наподобие Косово", — сказал эксперт.

"Отказать в праве на полноценный международно-правой статус и считать своей сепаратистской территорией самую враждебную России страну ЕС — это будет красиво и поучительно для остальных торговцев русофобией", — добавил он.

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