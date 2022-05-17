Хазин: Литва заплатит за русофобию так, что мало не покажется

Когда завершится процесс передела мира, который идёт сейчас, власти маленькой Литвы сполна заплатят за свою агрессивную русофобскую политику и риторику, заявил Михаил Хазин.

По мнению экономиста, Москва не оставит без должного ответа решение Вильнюса признать РФ "террористическим государством".

"Приближающееся изменение миропорядка приведет к тому, что в сфере влияния РФ окажутся страны, которые не нужны ни Штатам, ни Британии, которая очень хочет руководить Западной Европой. Это Польша, вся Прибалтика и восточная Германия", — уверен Хазин.

Он предполагает, что "Прибалтика и Польша будут объявлены недружественными странами", со всеми вытекающими последствиями, то есть, с игнором по всем пунктам: никакой торговли, никакой помощи. А вот условия выдвинуты будут.

Прежде всего, Вильнюс будет вынужден отменить все русофобские законы, а также ввести уголовную ответственность за распространение фейков о так называемой советской оккупации и притеснение прав русскоязычного населения. То же самое касается Эстонии и Латвии, где ситуация не сильно отличается.

Но попасть в немилость к Москве, подчёркивает экономист, - не самый суровый удар судьбы для прибалтийской тройки. Сложнее будет им принять тот факт, что их бросят теперешние кураторы (читай: хозяева), ибо в угоду им они испортили вконец все отношения с единственной страной, которая могла бы помочь справиться с проблемами (сами не смогут — сил и ресурсов нет). А после всего, что это трио (Латвия, Литва, Эстония) наворотили и наговорили, Россия вряд ли протянет руку помощи.