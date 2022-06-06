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Автор Ольга Лебедева

Экономические восстания по всему ЕС скоро станут объективной реальностью

Мир » Европа » Евросоюз

Поскольку западная прокси-война с Россией на Украине начинает поворачиваться в пользу Донецкой и Луганской Народных Республик, так называемый "коллективный Запад" активно наращивает военную риторику и экономические санкции в отношении Москвы, направляя ВСУ теперь уже и тяжёлое вооружение.

Экономические восстания по всему ЕС скоро станут объективной реальностью

Хотя, как отмечает финансовый аналитик Global Research Стюарт Бреннан, у правительств всех этих стран, "поддерживающих, по сути, незаконное правительство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота", теперь есть более серьезные причины для беспокойства: их экономики начинают трещать по швам из-за прерывания цепочек поставок, взлетевших цен на энергоресурсы и продовольствие, а среди населения вот-вот наступит паника.

"Я полагаю, что легче обвинить Россию, чем взвалить вину на себя, учитывая, что растущее общественное недовольство из-за этих экономических реалий, в конечном итоге, вернётся бумерангом", — говорит Бреннан, подчеркивая, что в недалёком будущем Евросоюзу предстоит столкнуться с "экономическими восстаниями", если власти стран не сумеют обуздать инфляцию и стабилизировать цены.

По словам экономического аналитика, ожидать этого не стоит, пока "одна и та же коалиция монстров — США, Великобритании и ЕС — ведёт прокси-войну против России через Украину без каких-либо признаков окончания в ближайшее время".

Эффект от антироссийских санкций в действии:

  • Антирекорд по росту инфляции в Европе: сегодня она почти — 8%, такого не было полвека. К зиме ожидают показателей времен Второй мировой войны.
  • Средняя цифра обесценивания денег по Евросоюзу больше 8%. Месяц назад было 7,5%.

Протесты неизбежны

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимира Оленченко, протесты неизбежны, потому что мы сейчас находимся только в начале откликов экономических санкций на экономики стран, которые их генерируют.

"Впереди летний сезон. Конечно, он смягчит ситуацию. Но он не остановит рост цен, то есть то, что называется инфляцией, и не остановит созданные санкциями проблемы с производством продуктов питания, — сказал эксперт в интервью Pravda.Ru, пояснив, что причин на то две: — Одна причина — это нарушение цепочек поставок, вторая — рост цен на электроэнергию".

Оленченко прогнозирует пик проблем осенью, когда к инфляции добавятся холода. И вот тогда-то протестные настроения вырвутся.

— Заставят ли экономические потери европейских политиков "снизить градус русофобии"? И когда это может произойти?

— Снизить — это вряд ли. Разве что, отвлечь. Потому что они сейчас очень увлечены русофобией и находятся в антироссийском угаре, который вообще-то неестественен для стран Европы, привыкших с Россией сотрудничать.

Что касается нарастания социального недовольства, то оно потребует усиления внимания со стороны властей стран и, вероятно, заставит поубавить антироссийский пыл. Но ненамного, потому что в настоящее время политическое руководство европейских стран и Евросоюза в целом не демонстрирует самостоятельности.

Имеется в виду, что оно не столько ориентируется на собственные национальные интересы, сколько на подчинение блоковой политике и попытках пристроиться к тому курсу, который прокладывают Соединенные Штаты Америки.

Безусловно, тут будет несколько векторов:

  • США продолжат оказывать давление,
  • европейским политикам придется больше внимания уделять внутриполитическим, социально-экономическим вопросам.

И, конечно, у них не будет хватать времени на то, чтобы полноценно заниматься русофобией.

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Вперед в СССР: Катасонов рассказал, что ждет экономику России
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы кризис протесты евросоюз экономика владимир оленченко
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