Путин: ошибки Запада в экономике привели к глобальной инфляции и росту бедности

Экономические ошибки Запада привели к глобальной инфляции, нарушению логистических цепочек, росту бедности и кризису продовольствия. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

В обращении к организаторам Петербургского международного экономического форума в честь 25-летия со дня его основания глава государства отметил, что РФ должна укреплять экономический суверенитет, развивая быстрыми темпами собственную инфраструктуру и технологические базы.

"Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия", — говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Путин также добавил, что российская экономика в дальнейшем будет всё чаще опираться на частную инициативу. При этом он подчеркнул: страна сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество.