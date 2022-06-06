Экономические ошибки Запада привели к глобальной инфляции, нарушению логистических цепочек, росту бедности и кризису продовольствия. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
В обращении к организаторам Петербургского международного экономического форума в честь 25-летия со дня его основания глава государства отметил, что РФ должна укреплять экономический суверенитет, развивая быстрыми темпами собственную инфраструктуру и технологические базы.
"Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия", — говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.
Путин также добавил, что российская экономика в дальнейшем будет всё чаще опираться на частную инициативу. При этом он подчеркнул: страна сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество.
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