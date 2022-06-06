Под девизом "не тормозим": ЕС приступил к подготовке седьмого пакета санкций

Не успели страны Евросоюза "насладиться" последствиями шестого пакета антироссийских санкций и придумать действенную схему по их обходу (надо же где-то как-то брать энергоресурсы), как политики приступили к подготовке седьмого пакета.

Видимо, скучновато в Брюсселе без бурных дебатов. А может, просто времени "на подумать" боятся оставить, чтобы "не поддаться коварному Путину". Или хобби у них такое появилось — санкции вводить…

Ну да как бы там ни было на самом деле, седьмой пакет запущен "в работу". Пока решают, что бы такое ещё запретить.

Польша, к примеру, которая уже газ из РФ не получает, настаивает, что теперь-то вот надо окончательно отказаться — всем — от российских энергоресурсов и поотключать от SWIFT ещё больше российских банков, в частности, Газпромбанк.

Об этом журналистам рассказал заместитель главы польского МИД Павел Яблоньский.

Очевидно, в Варшаве надеются, что санкции против "Газпромбанка" заставят вернуться в общий строй те страны ЕС, которые сейчас покупают российский газ за рубли, не оставив им такой возможности. Разве что золото в вагонах в Россию ввозить в качестве платы за голубое топливо.

Напомню, с 1 апреля, согласно подписанному российским президентом указу, недружественные страны покупают у России газ только за рубли. Расчеты проходят через Газпромбанк.

Ещё одно рацпредложение из Варшавы: лишить Москву технологий:

"Необходимо эмбарго на технологии, которые по-прежнему могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности", — сурово заявил Яблоньский.

Ну и, конечно, не забыл польский чиновник о российских активах, на которые Варшава давно зарится. По его словам, активы эти, находящиеся в странах ЕС, необходимо не замораживать, а конфисковывать:

"По этому вопросу уже ведутся работы", — сказал Павел Яблоньский.

Не эффекта ради, а галочки для

"Седьмой пакет санкций, к составлению которого приступили в Европе, если и будет сформирован, то для галочки. И в первую очередь потому, что предыдущие "пакеты" показали свою неэффективность для нанесения ущерба России и громадный негативный рикошет для самих составителей", — уверен доктор экономических наук Никита Кричевский.

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