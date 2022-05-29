Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своему правительству создать ополчение для усиления вооруженных сил страны и сдерживания вмешательства извне.
Об этом рассказал министр обороны Виктор Хренин, выступая на совещании губернаторов и военных комиссаров белорусских регионов.
По его словам, после того как вопрос обсудят с губернаторами, он будет "урегулирован законом", после чего численный состав белорусских вооруженных сил увеличится "многократно”.
"Мы считаем это очень необходимым, — сказал Хренин. — Самое главное, что у нас есть для этого и люди, и оружие”.
Белорусский министр обороны повторил слова президента Лукашенко, сказанные им генсеку ООН, в той части, что Белоруссия, дескать, никогда ни на кого не нападала и не собирается изменять этому принципу:
"Нам важно мирно показать, что не нужно совать нос, потому что ответ будет адекватным", — уточнил Хренин.
Традиции народного ополчения в Белоруссии, России и на Украине уходят корнями в средневековье. А 400-тысячное ополчение сыграло ключевую роль в разгроме вторжения Наполеона в 1812 году. Последнее применение "массового сбора" было во время Второй мировой войны.
Помимо создания ополчения, Лукашенко поручил белорусским военным создать оперативный военный округ на южной границе, сославшись на эскалацию конфликта на Украине.
Сейчас большая часть ВС Белоруссии дислоцируются на западной и северо-западной границе, лицом к членам НАТО — Польше, Литве и Латвии. Однако, на прошлой неделе официальные лица в Минске с тревогой отметили, что Украина разместила около 20 000 военнослужащих вдоль границы с Белоруссией, и обвинили Киев в создании укреплений и отправке туда диверсионных подразделений.
Отношения между Минском и Киевом, которые и без того были напряженными, еще больше ухудшились с начала спецоперации России против Украины в феврале. В Незалежной опасаются, что Минск может принять непосредственное участие в боевых действиях. Что Белоруссия последовательно отрицает, утверждая, что единственное, чего она хочет — безопасности в регионе.
Напомню, ранее на этой неделе после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи Лукашенко заявил, что обеспокоен тем, что Польша и некоторые другие члены НАТО предпринимают шаги по "расчленению” Украины под видом помощи Киеву.
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