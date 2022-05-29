EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Лукашенко создаёт отряды ополчения

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своему правительству создать ополчение для усиления вооруженных сил страны и сдерживания вмешательства извне.

Лукашенко создаёт отряды ополчения

Об этом рассказал министр обороны Виктор Хренин, выступая на совещании губернаторов и военных комиссаров белорусских регионов.

По его словам, после того как вопрос обсудят с губернаторами, он будет "урегулирован законом", после чего численный состав белорусских вооруженных сил увеличится "многократно”.

"Мы считаем это очень необходимым, — сказал Хренин. — Самое главное, что у нас есть для этого и люди, и оружие”.

  • По оценкам, в настоящее время в Беларуси насчитывается около 60 000 солдат действительной службы и резерв до 340 000.

Белорусский министр обороны повторил слова президента Лукашенко, сказанные им генсеку ООН, в той части, что Белоруссия, дескать, никогда ни на кого не нападала и не собирается изменять этому принципу:

"Нам важно мирно показать, что не нужно совать нос, потому что ответ будет адекватным", — уточнил Хренин.

Традиции народного ополчения в Белоруссии, России и на Украине уходят корнями в средневековье. А 400-тысячное ополчение сыграло ключевую роль в разгроме вторжения Наполеона в 1812 году. Последнее применение "массового сбора" было во время Второй мировой войны.

Югу — особое внимание

Помимо создания ополчения, Лукашенко поручил белорусским военным создать оперативный военный округ на южной границе, сославшись на эскалацию конфликта на Украине.

Сейчас большая часть ВС Белоруссии дислоцируются на западной и северо-западной границе, лицом к членам НАТО — Польше, Литве и Латвии. Однако, на прошлой неделе официальные лица в Минске с тревогой отметили, что Украина разместила около 20 000 военнослужащих вдоль границы с Белоруссией, и обвинили Киев в создании укреплений и отправке туда диверсионных подразделений.

Отношения между Минском и Киевом, которые и без того были напряженными, еще больше ухудшились с начала спецоперации России против Украины в феврале. В Незалежной опасаются, что Минск может принять непосредственное участие в боевых действиях. Что Белоруссия последовательно отрицает, утверждая, что единственное, чего она хочет — безопасности в регионе.

Напомню, ранее на этой неделе после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи Лукашенко заявил, что обеспокоен тем, что Польша и некоторые другие члены НАТО предпринимают шаги по "расчленению” Украины под видом помощи Киеву.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

СВО на Украине: Когда закончится? Рассказываем ВСЮ ПРАВДУ
Куратор: Любовь Степушова
Темы граница украина белоруссия александр лукашенко
Sberbank
Новости
Появились подробности удара ракетами "Точка-У" ВСУ по городу Сватово в ЛНР
Лепс не верит, что Пугачёва навсегда покинула Россию: она скоро вернётся
Польша передала Киеву 18 самоходных гаубиц KRAB
Запашный удивлён, что Макаревич выступает в РФ после высказываний о спецоперации
Президент Сербии Вучич не исключил подорожание газа в Европе до 4 тыс. долларов
Baza: россиянину грозит пять лет тюрьмы за пост о женщинах в Сети
ВСУшница пыталась прикинуться мамой двух детей, родителей которых она застрелила
Вучич: "Цена российского газа для Сербии будет в три раза ниже рыночной"
Кнутов: чтобы прервать связь между США и Киевом, РФ должна отключить Starlink
Мальчик остался без четырёх зубов после похода к стоматологу
Популярное
Силовые структуры
Илья Кива: чудом спасшийся от СБУ антифашист готовит Зеленскому сюрприз

Один из участников антифашисткого движения на Украине "Патриоты за жизнь" буквально случайно сумел спастись от сотрудников Службы безопасности страны.

Илья Кива: чудом спасшийся от СБУ антифашист готовит Зеленскому сюрприз
Статс-секретарь МО Германии Мёллер раскрыла данные о поставках оружия Украине
Мир. Новости мира
Статс-секретарь МО Германии Мёллер раскрыла данные о поставках оружия Украине
Силовые структуры
Армия России применила под Харьковом новую огнемётную систему ТОС-2 "Тосочка"
Силовые структуры
Глава SIPRI Мелвин: терпение РФ закончится из-за поставок оружия НАТО на Украину
Ирина Шлионская Мозг хранит воспоминания по принципу картотеки Ирина Шлионская Любовь Степушова Киевский режим не смог отправить УПЦ на эшафот Любовь Степушова Людмила Черткова Украинцы не верят Арестовичу: "Лёха, что ты несёшь?" Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Ветеран НАТО: альянс попал в неловкую ситуацию из-за подготовки к войне с РФ
Силовые структуры
Оставившие Красный Лиман боевики ВСУ пытались бежать через мост к югу от Ямполя
Daily Express назвал три вероятные цели ядерного удара со стороны России
Силовые структуры
Daily Express назвал три вероятные цели ядерного удара со стороны России
Последние материалы
Запашный удивлён, что Макаревич выступает в РФ после высказываний о спецоперации
Президент Сербии Вучич не исключил подорожание газа в Европе до 4 тыс. долларов
Baza: россиянину грозит пять лет тюрьмы за пост о женщинах в Сети
ВСУшница пыталась прикинуться мамой двух детей, родителей которых она застрелила
Вучич: "Цена российского газа для Сербии будет в три раза ниже рыночной"
Кнутов: чтобы прервать связь между США и Киевом, РФ должна отключить Starlink
Мальчик остался без четырёх зубов после похода к стоматологу
Посол РФ Келин: Великобритания не хочет переговоров между РФ и Украиной
Штаб ТерО ДНР: армия Украины снова обстреливает Макеевку. Есть жертвы
В Госдуме не поверили в снижение числа курильщиков и раскритиковали губернаторов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников