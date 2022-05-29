Лукашенко создаёт отряды ополчения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своему правительству создать ополчение для усиления вооруженных сил страны и сдерживания вмешательства извне.

Об этом рассказал министр обороны Виктор Хренин, выступая на совещании губернаторов и военных комиссаров белорусских регионов.

По его словам, после того как вопрос обсудят с губернаторами, он будет "урегулирован законом", после чего численный состав белорусских вооруженных сил увеличится "многократно”.

"Мы считаем это очень необходимым, — сказал Хренин. — Самое главное, что у нас есть для этого и люди, и оружие”.

По оценкам, в настоящее время в Беларуси насчитывается около 60 000 солдат действительной службы и резерв до 340 000.

Белорусский министр обороны повторил слова президента Лукашенко, сказанные им генсеку ООН, в той части, что Белоруссия, дескать, никогда ни на кого не нападала и не собирается изменять этому принципу:

"Нам важно мирно показать, что не нужно совать нос, потому что ответ будет адекватным", — уточнил Хренин.

Традиции народного ополчения в Белоруссии, России и на Украине уходят корнями в средневековье. А 400-тысячное ополчение сыграло ключевую роль в разгроме вторжения Наполеона в 1812 году. Последнее применение "массового сбора" было во время Второй мировой войны.

Югу — особое внимание

Помимо создания ополчения, Лукашенко поручил белорусским военным создать оперативный военный округ на южной границе, сославшись на эскалацию конфликта на Украине.

Сейчас большая часть ВС Белоруссии дислоцируются на западной и северо-западной границе, лицом к членам НАТО — Польше, Литве и Латвии. Однако, на прошлой неделе официальные лица в Минске с тревогой отметили, что Украина разместила около 20 000 военнослужащих вдоль границы с Белоруссией, и обвинили Киев в создании укреплений и отправке туда диверсионных подразделений.

Отношения между Минском и Киевом, которые и без того были напряженными, еще больше ухудшились с начала спецоперации России против Украины в феврале. В Незалежной опасаются, что Минск может принять непосредственное участие в боевых действиях. Что Белоруссия последовательно отрицает, утверждая, что единственное, чего она хочет — безопасности в регионе.

Напомню, ранее на этой неделе после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи Лукашенко заявил, что обеспокоен тем, что Польша и некоторые другие члены НАТО предпринимают шаги по "расчленению” Украины под видом помощи Киеву.

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