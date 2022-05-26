Суздальцев: Лукашенко демонстрирует свою важность, воюя с воздухом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко постоянно транслирует заинтересованность своей страны в скорейшем прекращении конфликта на Украине и стабилизации ситуации в регионе.

Понять его, конечно, просто: эскалация конфликта в Незалежной будет означать войну у границы Белоруссии.

В послании, адресованном генсеку ООН, Лукашенко особо подчеркнул, что решение вопросов безопасности региона невозможно без Белоруссии, отметив при этом, что его страна — не агрессор и не предатель, как бы кто ни хотел её таковой выставить.

Как сообщает канал Пул Первого, тема региональной безопасности стала ключевой и на встрече белорусского и российского президентов, состоявшейся в Сочи.

Особенно Александр Лукашенко обеспокоен, по его собственным словам, тем, что войска НАТО концентрируются у западных границ России и Белоруссии, объединившихся в Союзное государство. Он отметил, что только "погасив очаг горячего противостояния" (под этим он подразумевал Украину), можно выстраивать "постконфликтный миропорядок".

Лукашенко заверил российского коллегу в том, что решать проблемы, которые возникли и продолжают возникать в сфере безопасности, Минск будет вместе с Москвой:

"В безопасности Вы правы, я Вас поддерживаю. Здесь у нас проблем немало. Но их будем решать. Мы ничего не боимся. Как в былые времена говорили, наше дело правое и рано или поздно мы всё равно победим", — подчеркнул президент Белоруссии.

Заявления, за которыми ничего не стоит

По мнению политолога Андрея Суздальцева, заявления белорусского лидера о готовности помогать России — формальны, поскольку его армия небоеспособна. И Москва, отлично это понимая, иллюзий не питает.

"Лукашенко объясняет всем, что не пошел с Россией участвовать в военной операции потому, что прикрывает Россию с севера и с запада, с тыла российской армии. Но проблема в том, что там тыла нет. Российская армия после 19 марта покинула север Украины. Защищать там некого", — сказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ.

По его словам, белорусский лидер сконцентрировал войска на украинской границе исключительно для демонстрации готовности к обороне. Ибо защищаться там не от кого: нет там ВСУ, они почти все стянуты к ЛДНР.

"Получается, что Лукашенко воюет с воздухом, как бы говоря всем: вспомните обо мне!"

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