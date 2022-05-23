Лукашенко представил ООН идеи по урегулированию украинского кризиса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил послание генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором представил идеи по урегулированию кризиса на Украине. Это состоялось во время встречи постоянного представителя Белоруссии при ООН с генсеком организации, сообщает БЕЛТА.

Лидер Республики обозначил в послании конкретные шаги, которые каждый в своей роли может предпринять уже сегодня для прекращения конфликта и недопущения его перерастания в глобальную войну. Среди первоочередных — прекращение поставок вооружений, информационных войн и различных провокаций.

Также в послании Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к прямым встречам и иным шагам, необходимым для обеспечения мира и возможности жизни и развития для будущих поколений.