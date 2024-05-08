Малышева рассказала об опасности кофеина, который входит в состав энергетиков

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Врач Малышева: чрезмерное потребление энергетиков приведёт к передозировке кофеина

1:18
Здоровье

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире телевизионной передачи "Жить здорово!" на Первом канале, предупредила, что употребление слишком большого количества энергетических напитков может привести к передозировке кофеина, вызывая отравление, судороги и даже потерю сознания. Кардиолог Герман Гандельман подчеркнул, что максимально безопасная суточная доза кофеина составляет 400 мг.

Врач Малышева: чрезмерное потребление энергетиков приведёт к передозировке кофеина
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar is licensed under CC BY-ND 2.0

"По ГОСТУ в банке энергетического напитка должно содержаться не более 150-160 мг кофеина, то есть можно употреблять не более двух банок в сутки. <…> В тот момент, когда вы пьете кофеин, вы возбуждаете мозг. В чем опасность? Когда эта стимуляция очень сильная, вы получаете обратный эффект. Вы можете потерять сознание, у вас могут быть судороги", — уточнил Герман Гандельман.

Передозировка кофеина, по словам специалистов, способна вызвать аритмию, что сопряжено с серьёзными последствиями, так как человек рискует потерять сознание и даже погибнуть, на этом настаивает Гандельман. Врачи также отметили, что подростки могут оказаться зависимыми от употребления энергетических напитков.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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