Польша "съест" Германию, если Россия позволит

Польша мечтает играть руководящую в Европе и даже ставит себе цель к 2040 году стать первой экономикой ЕС. В Германии смотрят на это с высокомерной снисходительностью и скоро, возможно, об этом пожалеют.

Польша давно пытается стать главной в Европе

Ещё живо воспоминание о "Веймарском треугольнике" издания 1991 года, когда предполагалось, что Польша будет продвигать сотрудничество с захолустьем Европы на востоке, Германия займётся богатым севером, а Франция — туристическим югом.

Однако за 30 лет этот формат потерял актуальность, так как Польша поставила себе более амбициозную задачу — стать главной в Евросоюзе, сместив с этого места ФРГ.

Польский журналист Бартош Бартчак в конце 2021 года в статье для Gazeta Polska Codziennie указал, что Россия и Германия находятся в состоянии упадка, их эпоха подходит к концу.

По его мнению, Берлин мало на что способен в реальности, поэтому он призвал Варшаву создать альтернативный "центр силы" в регионе.

А другой польский мыслитель — профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский назвал Германию "истинным врагом" Польши и призвал отказаться от демонстративной враждебности к России.

Вспомним также слова вице-премьера, главы правящей партии "Право и Справедливость (ПиС) Ярослава Качиньского 1 декабря прошлого года о том, что "Германия хочет построить Четвёртый рейх, но мы этого не позволим".

Варшава припоминает Германии прошлое и хочет извлечь из этого прибыль

С тех пор как ПиС пришла к власти в 2015 году, отношения Польши с Германией всё время ухудшались. Дело дошло до того, что весной 2021 года межправительственные консультации между Варшавой и Берлином не состоялись из-за коллапса в отношениях.

Варшава неустанно демонизировала Германию за "Северный поток -2", на всех углах крича о том, что газопровод является стратегической угрозой европейской энергетической безопасности, и намекая, что Берлин опять заключает сделку с Россией "над головами государств, зажатых между ними".

Другой претензией стали требования по репарациям за разорение в период Второй мировой войны. По некоторым данным, аппетиты Варшавы оцениваются в 850 млрд. долл. Не обошлось и без таких отчасти справедливых упрёков, что, мол, Нигерии вы выплачиваете за колониализм, а почему нам — нет.

Польша стала политическим лидером в ЕС

С первых дней российской спецоперации на Украине Польша активизировалась в критике Германии за нерешительность в отношении санкций против РФ и прочно заняла место в авангарде европейской политики.

Ярослав Качиньский отметил, что Франция и Германия были "слишком сильно расположены к Москве". По его словам, эта позиция плохо для них обернулась.

"Крайне недоволен действиями правительства Германии. Германия могла бы поставлять больше оружия (Украине). Она также могла бы высказаться за нефтяное эмбарго в Евросоюзе", — сказал политик.

С начала марта Варшава стала продвигать идею отправки на Украину военной "миротворческой" миссии Североатлантического блока.

Заметим, что представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт назвал это "красной линией" и подчеркнул, что гуманитарную, спасательную миссию сложно будет отличить от военной.

Конечно, в этом усердии Польши против Германии изо всех щелей лезет покровительство Вашингтона.

Польша стала главным военным союзником США в ЕС

Варшава всегда была представителем американских интересов в Евросоюзе, но с выходом из него Великобритании её роль усилилась. Именно через польских политиков сегодня транслируется новая жёсткая повестка в отношении России, поэтому теперь главная задача — критиковать Германию, которая "сопротивляется".

Очевидно, что при канцлере Олафе Шольце, который не имеет такого влияния как его предшественница Ангела Меркель, роль главного военного союзника США в Европе переходит от Берлина к Польше — одному из самых прилежных участников НАТО.

Страна не просто предоставляет плацдарм для американских сил, она инвестирует миллиарды долларов в создание и поддержку военной инфраструктуры НАТО на своей территории. Варшава также преуспела в создании различных коалиций в Восточной Европе, которые в будущем, не исключено, будут направлены против Германии.

Польша может стать первой в экономике ЕС

Конечно, с американской помощью у Польши хорошие шансы потеснить Германию в ЕС, но есть несколько препятствий.

1. Экономики стран на сегодня не сопоставимы. Германия является самой могущественной экономикой в Европе. ВВП ФРГ в 2021 году составил 4,2 триллиона долл., а Польши — 674 млрд долл., то есть в шесть раз меньше, при этом душевой доход составил в том же году в Германии 50,8 тыс. долл. против 17,8 тыс. долл. в Польше, то есть почти в три раза меньше.

Германия — донор ЕС, а Польша является крупнейшим получателем европейских дотаций.

Но с другой стороны, Польша использует Германию "по полной". ФРГ является ведущим экономическим партнером Польши и бесспорным номером один, когда речь идет о торговом партнерстве и инвестициях.

По словам премьера Матеуша Моравецкого немецкие инвестиции в Польшу в 2019 году составили почти 40 млрд евро, и в настоящее время на польском рынке работает около 6 тысяч немецких компаний, которые (в том числе, в автомобильной промышленности и машиностроении) локализовали в Польше свои производства. Значительная часть прибыли от немецких инвестиций не вывозится из Польши в ФРГ, а реинвестируется.

Поэтому, когда Ярослав Качиньский объявляет, что экономика Польши в 2040 году догонит экономику Германии, не надо удивляться — на плечах Германии — догонит.

2. Польша сегодня является страной-маргиналом Евросоюза из-за позиции в отношении ЛГБТ и по причине признания приоритета национального законодательства над европейским. Но огромные, миллиардные деньги из европейских фондов решают всё. ЕС — не изменится, изменится Польша, хотя бы с победой левых в 2023 году на парламентских выборах.

3. Поляки, даже в период своего могущества в эпоху Речи Посполитой, ничего не добились, страна всё время теряла территории (за исключением подарков от Иосифа Сталина). У Польши есть имперские устремления, но нет практики их успешной реализации. В претензии, что "немцы построили Четвёртый Рейх" — не более, чем зависть. Но у Германии нет польской злости и амбиций, она почивает на лаврах, она не приготовилась к гибридной войне с РФ, а Польша — приготовилась.

Конечно, многое будет зависеть опять от России. Она может нарушить планы Польши, что не впервые в истории.

Читайте по теме: Премьер Польши Моравецкий: "Русский мир — это рак, представляющий угрозу для Европы"

Посол и консул в Польше подверглись нападению. Каким будет ответ РФ?

Варшава объявила о создании польско-украинского государства

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен