Польша намерена ввести санкции против экс-канцлера Германии Шрёдера

Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета предложил ввести санкции в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера и заморозить все его активы в Евросоюзе. Калета обвиняет Шрёдера в связях с российским бизнесом.

По словам польского чиновника, экс-канцлер тесно связан с "Газпромом" и "Роснефтью", а также активно продвигал реализацию проектов "Северный поток", которые Калета назвал "энергетической петлёй на шее Европы".

Он сообщил, что уже обратился к министру по делам ЕС Конраду Шиманьскому с просьбой включить Шрёдера в очередной санкционный пакет и заморозить всё его имущество на территории Евросоюза.

"В списке недостаёт одного очень важного лица. Это Герхард Шрёдер. Он годами получал гигантскую финансовую прибыль от сотрудничества с российскими фирмами. Я направил письмо господину Шиманьскому, чтобы Польша предложила включить в список лиц, на которых наложены санкции ЕС, Шрёдера", — рассказал журналистам Калета.