Ветеран ВМФ США: американские извращенцы разрушают Украину

"Только дураки, преступники, умственно отсталые и извращенцы поддерживают продолжающуюся войну США против русских, пытающихся спасти своих собственных родственников от криминальных безумцев на Украине, которые превратили эту бедную страну в криминальный центр Восточной Европы".

Так "припечатал" правительство собственной страны и его сателлитов ветеран ВМФ США Джон Камински.

В статье, написанной им для своего блога в интернете, бывший американский морпех утверждает, что

"Россия только пыталась защитить своих граждан, была вынуждена действовать именно так, чтобы предотвратить вторжение, запланированное безумцами, управляющими Украиной".

Упрекая правительства США и стран-союзников в "бесконечных поставках нового оружия, которое контрабандой ввозится на Украину со всех сторон", Камински называет преступниками и журналистов, "которые скажут что угодно за зарплату", пока

"комик, которому заплатили миллионы, чтобы выдать себя за патриота-президента" просит всё новые и новые миллионы, в обмен на то, чтобы "он оставался смертельным западным бельмом на глазу вечного врага Америки — России".

"А судьи кто?"

По словам военного-блогера, всем ополчившимся на Москву из-за её спецоперации стоило бы подумать вот о чём:

какую опасность представляют американские биолаборатории на Украине;

как чувствовали себя "Афганистан, когда его 20 лет пытала Америка, изнасилованный ею Ирак, разрушенная Сирия, выпотрошенная Ливия и десятки других беззащитных стран по всему миру, подвергавшихся нападениям".

"Члены этого злобного шоу уродов объединились в кошмарную кабалу, чтобы поддержать преступное государство Украина, непристойно укрепленное западным взяточничеством и смертоносным биологическим оружием против благородной попытки России спасти своих собственных граждан, которых последние восемь лет убивали спонсируемые США садистские шпионы и наемные убийцы", — припечатал ветеран американского флота.

К слову, о том, что действительность на Украине сильно отличается от того, как происходящее трактуют западному зрителю, рассказывают и многие побывавшие в стране иностранцы. Например:

Бывший военный из Франции рассказал о преступлениях ВСУ

Американский журналист: на Украине почти нет военных, не носящих нацистские значки

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