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Автор Ольга Лебедева

Бывший военный из Франции в ужасе от преступлений ВСУ

Мир

Французский волонтёр Адриен Боке, побывав с гуманитарной миссией на Украине, поделился своими впечатлениями от увиденного и сделанными выводами.

Бывший военный из Франции в ужасе от преступлений ВСУ

Как бывший военный, он не побоялся рассказать правду, хотя, по его же собственным словам, "такая откровенность" может, как минимум, создать ему массу проблем.

"Когда я вернулся во Францию из Украины, я был шокирован: телеканалы приглашают в качестве экспертов людей, которые не были там и не знают ничего о том, что там сейчас творится, — рассказал Боке в эфире Sudradio. fr. — Однако, они рассуждают об этих событиях. Стоит ли удивляться тому, что в результате между тем, что говорят с телеэкрана и тем, что я видел своими глазами, — пропасть".

По словам бывшего военного, бойцы "Азова" с неонацистскими нашивками и символикой эсесовцев заполнили территорию Украины — "они повсюду":

"Эти люди не просто не скрывают своих взглядов — они их демонстративно афишируют. Я работал с этими людьми и лечил их. Они открыто говорят о том, что готовы уничтожать чернокожих и евреев. Меня шокирует то, что Европа снабжает оружием неонацистов".

Что увидел француз-волонтёр

"Видел своими глазами,

  • как украинские военные простреливали колени пленным русским солдатам и стреляли в голову офицерам;
  • американских кинооператоров, снимающих специально для них организованные инсценировки, такие, как в городке Буча, где тела погибших были перемещены из других мест и намеренно размещены так, чтобы съёмка получилась максимально шокирующей;
  • что все разрушенные гражданские здания, выдаваемые Киевом за бомбардировки по мирному населению, — ничто иное как результат неточной стрельбы ВСУ по военным объектам;
  • как ВСУ по ночам прячут боеприпасы в жилых домах, где есть люди — это называется у них использованием людей в качестве щита".

Отставной французский военный шокирован и тем, что увидел на Украине, и тем, насколько реальная картина там отличается от "телеверсии". Он признаёт, что "будучи там, ничего не мог сделать, только наблюдать и снимать видео" и обещает:

"Я располагаю этими кадрами и буду использовать их в качестве свидетельства преступлений Украины".

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Куратор: Любовь Степушова
Темы всу украина
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