Орбан откажется от нефти из РФ в обмен на выход к морю через Хорватию

Если бы Венгрия имела выход к морю, который у неё отняли, то проблем с нефтяным эмбарго против РФ не было бы, намекнул премьер Виктор Орбан Брюсселю.

ЕС не обещает Будапешту финансовых компенсаций за отказ от нефти из РФ

Венгрию продолжают убеждать поддержать нефтяное эмбарго против РФ. С этой целью в понедельник, 9 мая, Будапешт посетила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а во вторник, 10 мая, с премьер-министром Венгрии переговорил президент Франции Эмманюэль Макрон.

По итогам переговоров газета Politico сообщила, что Венгрия могла бы получить финансовую поддержку для снятия своего вето по этому вопросу, но Еврокомиссия отрицает наличие такого плана.

"Урсула фон дер Ляйен не давала никаких финансовых обещаний по финансированию расходов на переходный период для Венгрии", — заявил пресс-секретарь президента Европейской комиссии Эрик Мамер.

Он также подтвердил, что никакой другой источник компенсаций, например, через фонд REPowerEU, на слушаниях не обсуждался.

Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрии нужно как минимум пять лет и значительная финансовая поддержка, чтобы быть независимой от российских источников энергии.

Было бы у Венгрии море, не было бы проблем с отказом от российской нефти

Премьер Венгрии также подчеркнул для Kossuth Radio, что те, у кого есть море и морские порты, могут возить нефть из любой точки мира на кораблях, но есть страны, у которых нет морей.

"У нас был бы выход к морю, если бы море у нас не отняли", поэтому нефть может поступать только по трубопроводу из России, сказал Орбан.

"Отняли" относится к далматинскому побережью Адриатического моря, которое когда-то было частью Венгерского королевства, но теперь принадлежит Хорватии, где эту фразу заметили и расценили, как территориальные претензии, попросив Будапешт объясниться.

"Мы надеемся, что наши хорватские друзья не будут внимать истерике прессы и что мы сможем продолжить совместную работу по улучшению сотрудничества", — сказал государственный секретарь МИД Венгрии по вопросам информации Тамаш Менцер.

Но есть те, кто имеет другое мнение.

Замечание Орбана указывает на то, что те, кто всё ещё с тоской смотрит на карту Великой Венгрии, которую можно увидеть в офисе пресс-секретаря Ковача, сочувствуют современным завоеваниям Российской империи, сказал для Politico исследователь Американского института предпринимательства Далибор Рохач.

Он предлагает ЕС принять жёсткие меры против Венгрии, которая "имеет глубокие противоречия" с ЕС, начиная от "верховенства закона", прав ЛГБТ и политики предоставления убежища беженцам до "отношения к политике Китая".

"Орбан привык препятствовать консенсусу", — указывает Ковач и настаивает на закрытии финансирования Венгрии через фонды ЕС, чтобы "прекратить союз ревизионистских автократов с Москвой и Пекином".

Венгрия должна противостоять Брюсселю вплоть до выхода из ЕС

Известный венгерский историк и аналитик Габор Фодор считает, что те, кто настаивает на эмбарго, не хотят мира на Украине. Настаивая на этом, "политики в США выражают надежду на то, что Россия будет слабеть по мере затягивания войны", а ЕС хочет этим "компенсировать невступление в войну на стороне Украины", пояснил аналитик.

"Санкционная политика союза начинает приобретать характер "религиозного дополнения", делая страны, выступающие против иррациональных нефтяных эмбарго, "еретиками" и даже откровенно русскими", — сказал он. "Вопрос о нефтяном эмбарго на повестке дня, пусть даже не как преднамеренное действие, может привести к распаду Европы и угрозе её стабильности", — добавил Габор Фодор.

По его мнению, венгерское правительство "должно представлять интересы венгерского народа против Брюсселя", который постоянно злоупотребляет своей властью. Это также даёт правительству возможность пересмотреть цели Венгрии как во внутренней, так и во внешней политике, сделал вывод политолог.

Партия Виктора Орбана ФИДЕС получила абсолютное большинство в парламенте по итогам апрельских парламентских выборов. Поэтому ничто не препятствует властям провести референдум по вопросу выхода из ЕС.

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