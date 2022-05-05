Правнучка Хрущева: события на Украине опаснее Кубинского ракетного кризиса

Россия и Запад ближе к ядерной войне, чем во время Кубинского ракетного кризиса, заявила правнучка Никиты Хрущёва.

В интервью изданию Mirror профессор международных отношений Новой школы (Нью-Йорк, США) напомнила, что в 1962 году, когда разразился Кубинский ракетный кризис, между Соединёнными Штатами и тогдашним Советским Союзом шла холодная война и отношения были крайне накалены к моменту, когда СССР и Куба достигли соглашения о размещении советских ядерных ракет на кубинской земле, "всего в нескольких шагах от материковой части США".

Президент США Джон Ф. Кеннеди и генеральный секретарь КПСС Никита Хрущёв смогли удержаться от деэскалации конфликта, спасти мир от ядерной катастрофы:

"Что действительно спасло мир в то время, так это то, что и Хрущёв, и Кеннеди, что бы они ни думали об идеологии друг друга и как бы ни были не готовы отступить и пойти друг другу на уступки, но, когда появилась угроза потенциального конфликта, они немедленно отступили", — объяснила правнучка советского лидера.

Сейчас же, по её словам, всё намного "сложнее" и "хуже", поскольку украинский кризис — это не противостояние Киева и Москвы, а, по сути, "опосредованная война между Россией и Западом", в котором Украина — "всего лишь пешка".

"Мы ближе к большим ядерным проблемам, чем когда бы то ни было, в том числе и во время Кубинского кризиса, потому что я не вижу сегодня ни с одной стороны — ни с российской, ни со стороны НАТО — готовности договариваться и понижать градус напряжённости, — говорит Хрущёва, повторяя уже сказанное ранее: — Эту войну Путин планирует выиграть, и планирует выиграть любой ценой. Даже если ему придётся использовать тактическое ядерное оружие".

Экс-шеф британской разведки согласен с правнучкой генсека КПСС

Её опасения по поводу эскалации были поддержаны экс-шефом британской MI6 сэром Алексом Янгером, который сказал, что "дисциплина сдерживания", которая помогла обеим сторонам отступить в 1962 году, "сейчас потеряна".

По словам разведчика, "агрессивная риторика России", предшествовавшая началу её спецоперации на Украине, была "отчасти попыткой запугать Запад", предостеречь его от пересечения "красных линий", крайне важных для Москвы. А поскольку "это не сработало", то нынешнюю ситуацию "следует воспринимать серьёзно".

"Я думаю, что в некотором смысле мы потеряли дисциплину сдерживания. Это очень эмоциональная ситуация, в которой мы находимся… Поэтому я думаю, что здесь есть реальные опасности, но я надеюсь, что Путин просто пытается запугать нас".

Напомним, тема вероятности применения ядерного оружия сейчас активно обсуждается в мире. Например, один американский эксперт, считающий, что ядерной войны не будет, предположил возможность как минимум пяти её сценариев.

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