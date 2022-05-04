Американский эксперт: Ядерной войны не будет, но возможны пять её сценариев

Заявление, сделанное главой российского МИД ещё в апреле о вероятности начала ядерной войны, до сих пор обсуждается мировыми политиками и экспертами разного уровня.

Мнения о том, насколько велик риск, нанесёт ли Россия ядерный удар по Украине и решится ли на применение оружия массового поражения Запад, разделились.

Так, к примеру, премьер-министр Великобритании считает, что "никакие неудачи на Украине" не заставят президента России нажать "красную кнопку". А директор ЦРУ США Уильям Дж. Бернс и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, напротив, уверены, что вероятность применения ядерного оружия "в этом конфликте" есть.

Военный эксперт из США перечислил возможные "ядерные сценарии"

Экс-сотрудник Комитета по вооруженным силам Конгресса США, ныне возглавляющий общественный фонд Ploughshares Fund, предоставляющий гранты по ядерному нераспространению и разрешению конфликтов, Джозеф Сиринчоне считает маловероятным ядерный сценарий.

При этом военный эксперт уверен, что существует, как минимум, пять возможных сценариев применения ядерного оружия в российско-украинском конфликте.

"Демонстрационный удар в акватории Чёрного моря". Самый "мягкий" вариант, при котором не будет жертв и разрушений. Зато "вырастет" количество антироссийских санкций и летальная помощь Украине. Удар по военным объектам на Украине ядерной ракетой малой мощности — "погибнут тысячи человек". "Вторая Хиросима". В ответ на это "чудовищное преступление" США и НАТО станут "воюющей стороной". Россия ударит по объекту НАТО (с чего вдруг и зачем — эксперт не пояснил — Прим. ред), следствие — война НАТО против России. Еще один сценарий — самый опасный и самый абсурдный в складывающейся ситуации — прямая атака РФ по объектам в США. По словам Сиринчоне, "Путин пойдет на такой шаг, если решит попытаться уничтожить американское правительство".

"Элемент психологического давления"

По мнению российского эксперта по безопасности Константина Блохина, все заявления о ядерном конфликте — не более, чем "элемент психологического давления".

По его словам, Лавров заявил о реальности ядерной войны на фоне военной поддержки Западом Украины, планах Швеции и Финляндии вступить в НАТО, а также "желания третьих стран вмешаться в конфликт на Украине".

"Понятно, что никто эту войну не начнёт, потому что всем есть, что терять. Если эта война случится, это будет последняя война в истории человечества. Ядерное оружие используют, когда все инструменты исчерпаны и когда враг не просто угрожает, а уже под Москвой стоит", — сказал он изданию "Газета.ру".

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