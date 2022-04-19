Focus Online назвал десять ошибок президента Зеленского

Отказ Владимира Зеленского от встречи с президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером был ошибкой. Западные аналитики полагают, что это далеко не единственный просчёт главы украинского государства. Немецкий журнал Focus Online перечислил десять основных политических просчётов руководства Незалежной.

Ключевые ошибки Зеленского

Отмена визита Штайнмайера, с чем согласны политики разного окраса: от консервативного президента Польши Анджея Дуды до заигрывавшего с "Зелёными" троцкиста Юргена Триттина (экс-министр по охране окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности).

до заигрывавшего с "Зелёными" троцкиста (экс-министр по охране окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности). Отказ был передан через "жёлтую прессу" — таблоид Bild, что по факту оказалось преднамеренной пощёчиной Штайнмайеру. Поездка федерального президента на Украину планировалась как секретная акция. Если бы Зеленский промолчал об отмене, ничего бы не случилось. Это привело к следующей ошибке.

Отказ от встречи был сделан в последнюю минуту. Некоторые в Берлине говорят, что это не просто оскорбление, а унижение. Как свидетельствует немецкий журнал "Шпигель", Зеленский несколькими днями ранее планировал встречу. Если он не захотел встречаться со Штайнмайером, почему ждал до последней минуты, чтобы её отменить?

Зеленскому удалось сделать то, что годами не удавалось Путину. А именно — поссорить между собой западные страны.

От себя добавим: разве США и Великобритания (кстати, прямые кураторы Зеленского) не заинтересованы в таком развитии событий? Обоюдной любви между коллективным Западом никогда не было. Только интересы и подчинение слабых более сильному.

Вместо президента Штайнмайера он пригласил на Украину канцлера Олафа Шольца.

Очередное публичное оскорбление президента Германии, который, в отличие от канцлера, всё равно ничего не решает. Теперь все осведомлены об исключительно представительской функции президента Германии. Глупо превращать немецкую конституцию в оружие внешней политики, потому что она создает фронты там, где нужны мосты.

Афронт президенту ФРГ свёл к нулю поездку трёх влиятельных парламентариев в Лемберг (Львов), где они встретились с депутатами Рады. В отличие от канцлера, эта троица ратует за поставку неонацистам тяжёлого вооружения. "Зеленский практически нанёс им удар в спину".

Какова лексика статьи! Немецкое название прежде польского города Львова и выражение об "ударе в спину". Перед нами заметка в современном якобы либеральном "Фокусе" или в нацистском листке времён Третьего рейха "Фёлькишер беобахтер"?

Зеленский рискует потерять поддержку граждан Германии. Если вы в это не верите, вам стоит поискать в соцсетях и почитать комментарии читателей к статьям журналистов. Большинство людей возмущены.

Государственный человек должен служить интересам своего народа, а не по-бабьи переживать собственные обиды. Ошибка номер восемь уже в зародыше содержит следующую ошибку.

Оплошность заключается в его заявлении, будто бы Украина не получала "официальной" просьбы о визите Штайнмайера.

Никакого "официального" запроса не могло быть, потому что визит планировался "неофициально". Переговоры шли через офис президента Польши. Последнюю ошибку наряду с Зеленским должен разделить украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

Президент Зеленский "построил рампу для понимания России", отмечает издание. Реакцию немцев на его политику сформулировала вице-президент парламента Айдан Озогуз: "То, что украинское правительство требует от нас почти всего, но не хочет видеть федерального президента, я нахожу, по крайней мере, раздражающим".

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