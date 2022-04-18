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Автор Игорь Буккер

У Зеленского обнаружился "родственник" — Джордж Сорос

Мир » Бывший СССР » Украина

Ленивый только не написал, что Владимир Зеленский состоит в связях с британской разведкой MI-6. В этом интиме пассивным оказался президент Незалежной, что плохо не столько для него, сколько для податного населения. Куда хуже, когда к совершенно чужим людям примешиваются родственники. В частности, пресловутый Джордж Сорос.

У Зеленского обнаружился "родственник" — Джордж Сорос

Семнадцать мгновений весны

Бывший премьер Украины Николай Азаров искренне удивлён тем, чтобы вообще "президент независимой страны мог принять" шефа разведывательной службы чужого государства, а тут "сам поехал и прошла закрытая встреча, о которой абсолютно никакой информации не было дано".

"Уникальный случай в мировой практике, переговорной, когда президент независимой страны во время визита в Лондон, в Англию, поехал в штаб-квартиру Ми-6, имел закрытую приватную встречу с руководителем английской разведки", — подчеркнул Азаров.

Поскольку информации о деталях закрытой встречи не имеется, остаётся сделать один-единственный вывод об относительной "независимости" свежеиспечённого государственного образования. Можно сколь угодно пыжиться, но поддавать маху либо тем, либо иным. Сами по себе вы никто и звать вас никак.

Зеленский — кузен Сороса

Старший советник президента Турции Йигит Булут (Yigit Bulut) напрямую обвинил Владимира Зеленского в том, что он ведёт свой народ на погибель, утверждая, что президента Украины поддерживают некие силы в Израиле и миллиардер Джордж Сорос. Венгерского еврея Дьёрдя Шороша терпеть не могут даже на исторической родине.

Набивший всем оскомину соросовский фонд "Открытое общество" под давлением Будапешта вынужденно перебрался в Берлин. В 2018 году прекратил свою деятельность в Турции после того, как президент Эрдоган обвинил его основателя в попытке разделить и уничтожить народы.

Американский миллиардер Джордж Сорос основал так называемый Фонд открытого общества в 1993 году официально для финансовой поддержки строительства демократий, а на самом деле для вмешательства во внутренние дела государств, которые не согласны с политикой неоглобалистов и, в том числе, с политикой Белого дома.

В запрещённом на территории РФ "Фейсбуке" появилась следующая информация: "Джордж Сорос признал в интервью CNN, что он активно способствовал свержению бывшего президента Украины… уступая место Зеленскому, который родился от родителей-евреев и является шестым и нынешним президентом Украины".

По словам пресс-секретаря телеканала CNN Лорен Бобек, единственное интервью Сороса на CNN 25 мая 2014 года, которое он дал журналисту Фариду Закарии, касалось "действий и намерений Путина на Украине, антисемитизме, поднятия волны национализма как на Украине, так и в Европе".

"Я могу авторитетно заверить вас, что Сорос никогда не говорил, что он каким-либо образом способствовал тому, что случилось с Януковичем", — оправдывается представитель Фонда открытого общества Джонатан Бирчалл.

На протяжении десятилетий русофоб Сорос был в центре ряда разоблачений о его связях с украинским руководством, в том числе, что он хотел (это информация NBC News в 2019 году) использовать Украину "как игровое поле для подрыва кампании тогдашнего президента Дональда Трампа".

Вдруг откуда ни возьмись 6 апреля в соцсетях происходит вброс со ссылкой на официального (?) представителя Пентагона, что президент Зеленский не больше и не меньше, как двоюродный брат Джорджа Сороса.

Естественно, следует "опровержение" в духе антисемитизма и прочей шелухи про жидо-масонский всемирный заговор. Как вспомнил Джо Байден, дед Зеленского воевал в годы Великой Отечественной войны с нацистами, а сам президент Украины еврей, поэтому там не может быть нацизма. Логика железная, но ржавая.

Если старший брат Путина погиб во время блокады Ленинграда, следовательно, президент России совершил аншлюс Крыма и напал на Грузию и Украину. Интересно, видимо логику преподают лохи дебилам?

В 2020 году Зеленский, когда журналисты ему напомнили, что "некоторые люди из вашей собственной фракции называют ваше правительство "правительством Сороса'", открестился от этого "филантропа".

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Где брать правдивую информацию про спецоперацию на Украине?
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша турция венгрия джо байден джордж сорос владимир путин великобритания владимир зеленский
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