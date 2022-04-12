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Автор Ольга Лебедева

США и Великобритания ведут "тайную войну" на Украине – Le Figaro

Мир

Элитный спецназ из Великобритании и США присутствует на Украине с начала российской спецоперации.

США и Великобритания ведут "тайную войну" на Украине – Le Figaro

Об этом Le Figaro сообщил источник "из французской разведки", обративший внимание журналистов на то, что во время визита британского премьера Бориса Джонсона в Киев, его там охраняли бойцы SAS, хотя это утверждение официально не было подтверждено.

"Подразделения SAS присутствуют на Украине с начала войны, как и американская Delta Force, — пишет корреспондент-международник Жорж Мальбруно. — По словам источника из разведки, Россия хорошо осведомлена о "тайной войне", которую ведут против ее войск иностранные коммандос".

Le Figaro напоминает, что Великобритания и США были и остаются одними из самых активных военных сторонников Киева. Джонсон, как сообщается, лично призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского продолжать борьбу против России и не соглашаться на мир, пока не будут предложены лучшие условия.

Ранее британские СМИ сообщали, что десятки "отставных" солдат SAS отправились или планировали отправиться на Украину, чтобы поделиться с ВСУ своим опытом в области разведки и противотанковой войны.

По данным британского таблоида The Daily Mirror, их услуги якобы были оплачены "страной в Европе, имя которой еще предстоит назвать, через частную военную компанию", а не британским правительством.

Российские военные неоднократно сообщали о "наемниках”, воюющих за Украину. Есть неподтвержденные сообщения о том, что в Мариуполе вместе с бойцами батальона "Азов*" могут быть заблокированы "офицеры из стран НАТО".

*запрещённый в России националистический батальон

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина борис джонсон
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