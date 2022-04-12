Bild: Зеленский отменил встречу с Штайнмайером из-за его связей с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский не захотел принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы, сообщил немецкий таблоид BILD, ссылаясь на источник в украинском правительстве.

В среду, 13 апреля Штайнмайер собирался провести встречу с Зеленским в Киеве, однако украинский лидер не захотел беседовать с немецким президентом, но выразил готовность принять в столице Украины других европейских политиков, отмечает издание.

Источник объяснил таблоиду, что решение Зеленского объясняется связями Штайнмайера с Москвой, которые укрепились ещё когда он был министром иностранных дел Германии. Также в правительстве Украины напомнили, что Штайнмайер активно поддерживал строительство российского газопровода "Северный поток-2" и проводил дружелюбную политику по отношению к РФ.

По данным BILD, администрация президента Германии получила чёткий сигнал о том, что сейчас Зеленский не готов к встрече, однако в будущем она может состояться.