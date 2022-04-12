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Автор Ольга Лебедева

Ким Чен Ын – 10 лет у руля страны

Мир

В понедельник Северная Корея отметила десятилетие правления Ким Чен Ына — самого молодого — ему всего 38 лет — лидера самой закрытой страны мира.

Ким Чен Ын – 10 лет у руля страны

Напомним, Ким Чен Ын — представитель третьего поколения одной семьи, правящей в Северной Корее с начала её основания в 1948 году:

  • его дед — Ким Ир Сен основал Корейскую Народно-Демократическую Республику при поддержке Советского Союза и лично Иосифа Сталина в первые дни холодной войны;
  • в 1990-х годах "вахту" принял его сын Ким Чен Ир, родившийся в России.

В своем выступлении на национальном собрании в воскресенье первый вице-президент Комиссии по государственным делам Северной Кореи и председатель Постоянного комитета Верховного народного собрания Чхве Рен Хэ похвалил Ким Чен Ына как "одаренного мыслителя и теоретика, выдающегося государственного деятеля, несравненно великого полководца, патриота и великого защитника мира”, отметив его достижения в превращении Северной Кореи в "полноценную военную державу, оснащенную всеми мощными физическими средствами самообороны”.

Празднование правления Ким Чен Ына продлится всю неделю. Согласно спутниковым снимкам, в Пхеньяне, вероятно, пройдёт военный парад, на котором покажут северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты, сообщения об испытаниях которых заставили нервничать власти разных стран.

Военная мощь Пхеньяна

По неподтверждённым данным,

  • Северная Корея разработала собственное ядерное оружие,
  • ее системы оружия дальнего действия, которые включают в себя различные наземные, железнодорожные и морские платформы, уже способны нанести удар по США.

В марте Пхеньян провел свой первый полномасштабный испытательный запуск МБР с 2017 года, поставив Сеул, Токио и Вашингтон в состояние повышенной готовности.

А на прошлой неделе Северная Корея заявила, что, хотя она выступает против войны, она без колебаний применит свое ядерное оружие, если на нее нападут.

Между тем Япония заявила в понедельник, что будет добиваться нормализации двусторонних отношений с Северной Кореей и призвала Пхеньян отказаться от своих ядерных и ракетных программ, заявив, что будет “работать с международным сообществом, и в первую очередь с США, чтобы добиться полной денуклеаризации Северной Кореи”.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы пхеньян ким чен ын северная корея
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