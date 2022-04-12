Ким Чен Ын – 10 лет у руля страны

В понедельник Северная Корея отметила десятилетие правления Ким Чен Ына — самого молодого — ему всего 38 лет — лидера самой закрытой страны мира.

Напомним, Ким Чен Ын — представитель третьего поколения одной семьи, правящей в Северной Корее с начала её основания в 1948 году:

его дед — Ким Ир Сен основал Корейскую Народно-Демократическую Республику при поддержке Советского Союза и лично Иосифа Сталина в первые дни холодной войны;

основал Корейскую Народно-Демократическую Республику при поддержке Советского Союза и лично Иосифа Сталина в первые дни холодной войны; в 1990-х годах "вахту" принял его сын Ким Чен Ир, родившийся в России.

В своем выступлении на национальном собрании в воскресенье первый вице-президент Комиссии по государственным делам Северной Кореи и председатель Постоянного комитета Верховного народного собрания Чхве Рен Хэ похвалил Ким Чен Ына как "одаренного мыслителя и теоретика, выдающегося государственного деятеля, несравненно великого полководца, патриота и великого защитника мира”, отметив его достижения в превращении Северной Кореи в "полноценную военную державу, оснащенную всеми мощными физическими средствами самообороны”.

Празднование правления Ким Чен Ына продлится всю неделю. Согласно спутниковым снимкам, в Пхеньяне, вероятно, пройдёт военный парад, на котором покажут северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты, сообщения об испытаниях которых заставили нервничать власти разных стран.

Военная мощь Пхеньяна

По неподтверждённым данным,

Северная Корея разработала собственное ядерное оружие,

ее системы оружия дальнего действия, которые включают в себя различные наземные, железнодорожные и морские платформы, уже способны нанести удар по США.

В марте Пхеньян провел свой первый полномасштабный испытательный запуск МБР с 2017 года, поставив Сеул, Токио и Вашингтон в состояние повышенной готовности.

А на прошлой неделе Северная Корея заявила, что, хотя она выступает против войны, она без колебаний применит свое ядерное оружие, если на нее нападут.

Между тем Япония заявила в понедельник, что будет добиваться нормализации двусторонних отношений с Северной Кореей и призвала Пхеньян отказаться от своих ядерных и ракетных программ, заявив, что будет “работать с международным сообществом, и в первую очередь с США, чтобы добиться полной денуклеаризации Северной Кореи”.