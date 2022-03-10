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Автор Ольга Лебедева

Северная Корея предупредила США и их "вассалов": мы запустили спутник-шпион

Мир

Северная Корея заявила, что ее новая спутниковая система сможет предупреждать Пхеньян о военных маневрах Вашингтона, Сеула и Токио в регионе в "реальном времени”.

Северная Корея предупредила США и их "вассалов": мы запустили спутник-шпион

В заявлении, распространённом государственным агентством страны KCNA в четверг, Ким Чен Ын раскрыл конечную цель нового спутника, который Пхеньян, по его собственному утверждению, дважды испытывал в течение последнего месяца.

"Спутник, выведенный на орбиту, будет обеспечивать северокорейские военные в режиме реального времени информация о военных действиях против неё агрессивных войск США и его вассальных сил в Южной Корее, Японии и Тихоокеанском регионе, — сказал Ким. — Мы запустим много таких аппаратов на орбиту в ближайшие пять лет".

Вашингтон, Сеул и Токио осудили ракетную активность Северной Кореи, заявив, что недавние испытания были связаны с баллистическими ракетами и могут служить подготовкой к созданию межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) или ядерному испытанию Пхеньяном.

В среду американские военные объявили, что усилят собственные операции по наблюдению и разведке в Желтом море, расположенном между Китаем и Корейским полуостровом, а также переведут свои силы противоракетной обороны в этом районе на более высокий уровень готовности.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы ким чен ын северная корея
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