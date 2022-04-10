Северокорейские государственные СМИ в субботу опубликовали статьи, в которых резко осудили президента США Джо Байдена, "диагностировав" у него "маразм" и "проблему в интеллектуальных способностях".
Таким образом в Пхеньяне прокомментировали выступление президента Байдена, в котором он назвал Владимира Путина "военным преступником”, заявив, что он "не может оставаться у власти":
"Называть главу суверенного государства "военным преступником " и "диктатором-убийцей" без всяких доказательств — оскорбление всей нации и явное посягательство на суверенитет, — говорится в статье, опубликованной KCNA. — Такие безрассудные замечания могут делать только потомки янки, мастерски владеющие агрессией и разведением заговоров.
Возможно, проблема была вызвана тем, что он прочитал сценарий, который его помощники подготовили заранее. Если нет, то можно сделать вывод, что есть проблема в его интеллектуальных способностях и что его безрассудные замечания — это просто проявление неосторожности старика в маразме.
Мрачное, похоже, будущее США с таким слабым человеком у власти”.
К слову, резкие слова в адрес Байдена со стороны Северной Кореи — продолжение долгой истории "неприязни" к властям США:
Политика США по санкциям против своих внешних врагов всегда была объектом критики со стороны Пхеньяна. Сама Северная Корея подверглась обширным санкциям со стороны США, ЕС и ООН, особенно в связи с ее ядерной программой.
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