Саммит ЕС — Китай обсудит спецоперацию России на Украине

ЕС мог бы побудить Китай отказаться от поддержки РФ в её спецоперации на Украине, но это противоречит его принципам.

Саммит ЕС — Китай не готов к совместным заявлениям

В пятницу, 1 апреля, состоится виртуальный саммит между лидерами ЕС и Китая. Ещё совсем недавно речь шла о мерах по упрощению процедур торговли и укреплению доверия. Но в этом году, как пишут европейские СМИ, в повестке только одна тема — обсуждение российской военной операции на Украине.

ЕС потребует от Китая гарантий, что он не будет помогать России обходить экономические санкции, пишет AP. На такой ноте, естественно, успеха не будет — на начало саммита нет ни готовых соглашений, ни взаимных договорённостей.

"На этот раз обе стороны решили даже не выпускать совместное заявление, так как расхождения во мнениях слишком велики", — пишет Der Spiegel.

В Брюсселе и Берлине, указывает газета, рассчитывали на то, что Пекин использует своё влияние, чтобы "убедить Россию уступить Украине", или хотя бы публично выступит против "применения Москвой химического и ядерного оружия", но Пекин поддержал Москву.

Надежды у ЕС нет: Пекин поддержал Москву

Это стало ясно после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай. Его коллега Ван И заявил, согласно китайскому телевидению, что "нет предела российско-китайскому сотрудничеству, нет предела нашим усилиям во имя мира, сохранения безопасности и против гегемонии".

Der Spiegel указывает, что центральный вопрос для ЕС сегодня заключается в том, должны ли европейцы поддержать позицию Литвы о бескомпромиссной конфронтации с Китаем из-за его поддержки России или лучше "забыть" о Китае и сосредоточиться на противостоянии с Россией.

Будет ли в ЕС объявлен второй фронт против Китая?

Министерство иностранных дел Германии в настоящее время готовит документ — "китайскую стратегию", чтобы всем были ясны позиции Берлина. Министр Анналена Бербок настаивает на конфронтационном курсе и предупреждает об "односторонней зависимости" от Китая.

Однако противостояние сразу двум великим державам (РФ и Китаю) вызывает скептицизм во многих столицах ЕС, в том числе и в Берлине.

"Мы не должны угрожать Китаю. Мы ничего этим не добьёмся, — сказал Der Spiegel председатель торгового комитета Европарламента Бернд Ланге. — Везде, где возможно в плане укрепления сотрудничества и обмена, это должно быть сделано".

Действительно, Китай является главным торговым партнёром ЕС. В то же время многие европейские компании продают там свою продукцию, Volkswagen — почти 40% своих автомобилей.

Еврокомиссия (ЕК) пришла к выводу, что Западу будет очень сложно купить некоторые виды продукции и сырья (61%), включая редкоземельные элементы, где-либо ещё, кроме Китая. Контрсанкции Китая остановят производство, например, смартфонов.

Для Китая главный вопрос — Тайвань, а не Украина

Сейчас Китай не настроен "сливать" Россию. Внутри китайского общества усиливается антиамериканизм, социальные сети поддерживают Россию. Пекин чуть ли не каждый день критикует санкции против Москвы, обозначены главные виновники войны:

США

и расширение НАТО на восток.

Отметим, что саммит ЕС — Китай был отменён в прошлом году после того, как ЕС ввёл санкции против причастных "к притеснению уйгуров в провинции Синьцзян".

Китай отреагировал санкциями против европейских парламентариев и НКО. Китай также наказал Литву торговым бойкотом за открытие посольства Тайваня в Вильнюсе, то есть отношения переговорщиков ухудшились не с начала российской операции, а гораздо раньше.

Конечно, если бы Брюссель предложил Китаю политическую поддержку в тайваньском вопросе, например, гарантии невмешательства в конфликт в случае китайской спецоперации на Тайване, то Пекин бы мог свою позицию по отношению к России изменить. Но ЕС на это не пойдёт — принципы не позволят.

Читайте по теме:

"No pasaran": Китай готов помогать России экономически и в военной области

ШОС станет новым экономическим и политическим центром мира

Глупые правители Европы доведут свои страны до банкротства

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен