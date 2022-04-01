ЕС мог бы побудить Китай отказаться от поддержки РФ в её спецоперации на Украине, но это противоречит его принципам.
В пятницу, 1 апреля, состоится виртуальный саммит между лидерами ЕС и Китая. Ещё совсем недавно речь шла о мерах по упрощению процедур торговли и укреплению доверия. Но в этом году, как пишут европейские СМИ, в повестке только одна тема — обсуждение российской военной операции на Украине.
ЕС потребует от Китая гарантий, что он не будет помогать России обходить экономические санкции, пишет AP. На такой ноте, естественно, успеха не будет — на начало саммита нет ни готовых соглашений, ни взаимных договорённостей.
"На этот раз обе стороны решили даже не выпускать совместное заявление, так как расхождения во мнениях слишком велики", — пишет Der Spiegel.
В Брюсселе и Берлине, указывает газета, рассчитывали на то, что Пекин использует своё влияние, чтобы "убедить Россию уступить Украине", или хотя бы публично выступит против "применения Москвой химического и ядерного оружия", но Пекин поддержал Москву.
Это стало ясно после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай. Его коллега Ван И заявил, согласно китайскому телевидению, что "нет предела российско-китайскому сотрудничеству, нет предела нашим усилиям во имя мира, сохранения безопасности и против гегемонии".
Der Spiegel указывает, что центральный вопрос для ЕС сегодня заключается в том, должны ли европейцы поддержать позицию Литвы о бескомпромиссной конфронтации с Китаем из-за его поддержки России или лучше "забыть" о Китае и сосредоточиться на противостоянии с Россией.
Министерство иностранных дел Германии в настоящее время готовит документ — "китайскую стратегию", чтобы всем были ясны позиции Берлина. Министр Анналена Бербок настаивает на конфронтационном курсе и предупреждает об "односторонней зависимости" от Китая.
Однако противостояние сразу двум великим державам (РФ и Китаю) вызывает скептицизм во многих столицах ЕС, в том числе и в Берлине.
"Мы не должны угрожать Китаю. Мы ничего этим не добьёмся, — сказал Der Spiegel председатель торгового комитета Европарламента Бернд Ланге. — Везде, где возможно в плане укрепления сотрудничества и обмена, это должно быть сделано".
Действительно, Китай является главным торговым партнёром ЕС. В то же время многие европейские компании продают там свою продукцию, Volkswagen — почти 40% своих автомобилей.
Еврокомиссия (ЕК) пришла к выводу, что Западу будет очень сложно купить некоторые виды продукции и сырья (61%), включая редкоземельные элементы, где-либо ещё, кроме Китая. Контрсанкции Китая остановят производство, например, смартфонов.
Сейчас Китай не настроен "сливать" Россию. Внутри китайского общества усиливается антиамериканизм, социальные сети поддерживают Россию. Пекин чуть ли не каждый день критикует санкции против Москвы, обозначены главные виновники войны:
Отметим, что саммит ЕС — Китай был отменён в прошлом году после того, как ЕС ввёл санкции против причастных "к притеснению уйгуров в провинции Синьцзян".
Китай отреагировал санкциями против европейских парламентариев и НКО. Китай также наказал Литву торговым бойкотом за открытие посольства Тайваня в Вильнюсе, то есть отношения переговорщиков ухудшились не с начала российской операции, а гораздо раньше.
Конечно, если бы Брюссель предложил Китаю политическую поддержку в тайваньском вопросе, например, гарантии невмешательства в конфликт в случае китайской спецоперации на Тайване, то Пекин бы мог свою позицию по отношению к России изменить. Но ЕС на это не пойдёт — принципы не позволят.
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