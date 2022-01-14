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Автор Ирина Гусакова

Россия приготовила для США козыри в рукаве

Мир

Накал страстей между Штатами и Россией начинает пугать своим размахом. Не поделили песочницу — поэтому теперь вроде как надо бросить пригоршню песка в глаза оппоненту. Передел сфер влияния из-за Украины стал напоминать игру в пинг-понг: вы нам, а мы вам. И что мы видим: замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил на днях, что есть вероятность размещения военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле в случае провала переговоров по гарантиям безопасности. В Вашингтоне же посчитали, что Россия только маленьких пугает, однако немного напряглись из-за "пустых", по их мнению, угроз.

США объявили Россию врагом

"Все зависит от действий наших американских коллег", — сказал Рябков, сославшись на предупреждение Владимира Путина о том, что Москва может принять "военно-технические меры", если западные державы не прислушаются к ее требованиям.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан назвал заявления о возможном развертывании российских сил на Кубе и в Венесуэле игрой на публику. Он сказал журналистам в Вашингтоне, что "если бы Россия двинулась в этом направлении, мы бы решительно с этим справились", сообщает Aljazeera.

Латинская Америка — запасной вариант для России

Напомним, что вскоре после своего избрания в 2000 году Путин закрыл построенный в СССР военный объект наблюдения на Кубе, дабы наладить хорошие отношения с Вашингтоном.

Но в последние годы Москва активизировала контакты с Кубой, а в декабре 2018 года в Венесуэлу были отправлены несколько стратегических бомбардировщиков Ту-160, способных нести ядерное оружие, в знак поддержки президента Николаса Мадуро.

Эта милая перепалка между двумя ядерными державами свидетельствует только о том, что неделя дипломатии, направленная на ослабление напряженности в отношениях между Россией и Украиной, подошла к концу без какого-либо прорыва. А на Западе так старались:

  • провели переговоры в Женеве,
  • затем посовещались в Брюсселе

в надежде "образумить" Россию, которая, по их мнению, готовится к вторжению на Украину, поскольку наращивает российские войска вблизи границ.

Вторжение на Украину — когда ждать

Россия в ответ напомнила, что вовсе не планирует вторгаться на территорию своего соседа. Вместо этого Кремль обвинил НАТО в агрессивном поведении и потребовал, чтобы военный альянс никогда не принимал Украину или любые другие бывшие советские страны в качестве новых членов. Как заявил сегодня Сергей Лавров, НАТО вполне может использовать "вторжение на Украину" как предлог для размещения дополнительных войск у границ России.

Лавров

Теперь ждем — представители НАТО и России вроде как договорились оставить дверь открытой для дальнейших переговоров по контролю над вооружениями.

Действительно ли нынешнюю напряженность вокруг Украины можно сравнить с Карибским кризисом 1962 года, как это сделал в прошлом месяце Рябков? Ведь тогда точка была поставлена после того, как Джон Кеннеди и Никита Хрущев договорились, что Москва уберет свои ракеты с острова, а Вашингтон пообещает оставить Кубу в покое и уберет свои ракеты из Турции. Вряд ли здесь можно пойти по такому же сценарию, потому что сама Украина не заинтересована в мире, поэтому дипломатические изыски политиков, как и размахивание кулаками, тут неуместны.

Теперь остается только ждать, чтобы понять, насколько далеко Россия готова пойти и насколько Запад искренен в желании достичь настоящего компромисса.

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