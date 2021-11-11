"Азиатское НАТО" ставит Китай в затруднительное положение

Китай видит серьезное препятствие для своей мечты о доминировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе в лице Quad (стратегический диалог между Австралией, Индией, США и Японией по проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе). Негласный приоритет объединения — противодействие растущей мощи Китая, что не может не раздражать коммунистическое руководство в Пекине.

"Четвёрка" призывает к свободному, открытому, инклюзивному и процветающему Индо-Тихоокеанскому региону, основанному на демократических ценностях и не ограниченному никаким принуждением. Китай, по сути, рассматривает "четвёрку" как компонент более широкого инструментария, разработанного США, мол, поощряемые Японией, они замышляют заговор в духе холодной войны, чтобы стратегически окружить Китай.

Чего опасается Китай

Китай опасается, что если Соединенные Штаты действительно будут придерживаться стратегии сдерживания, они столкнутся с давлением как вдоль своей восточной границы, так и на южном и западном фронтах. Более того, некоторые китайские аналитики даже заклеймили Quad как зарождающееся "азиатское НАТО".

Группа впервые собралась в 2007 году, но через несколько месяцев распалась из-за отсутствия надлежащей институциональной базы. Возрождение Quad последовало десять лет спустя, в 2017 году, и произошло оно на фоне ужесточения политики в отношении Китая среди всех партнеров. Сначала Китай не воспринимал Quad всерьез. Однако отношение Китая к Quad начало меняться в конце 2020 года — после того, как "четвёрка" продемонстрировала растущую динамику.

Виртуальный саммит Quad, который прошел 12 марта этого года, заставил китайских наблюдателей отнестись к группе более серьезно.

Когда Quad проводил военно-морские учения "Малабар" в Индийском океане в ноябре 2020 года, китайские государственные СМИ в ответ обрушились с критикой, мол, это риск для региональной стабильности. Очевидно, китайские стратеги все чаще наблюдают, как группа переходит от свободной дипломатической конфигурации к более институциональной и вызывающей беспокойство схеме.

"Азиатское НАТО" боится напрямую провоцировать Китай

Китайские эксперты утверждают, что статус их страны как наиболее важного торгового партнера в этом регионе помог бы отговорить партнеров по "четвёрке" от невыгодного для Китая сотрудничества, это означает, что энтузиазм меняется в зависимости от того, куда дует политический ветер, поскольку некоторые опасаются напрямую провоцировать Китай.

Возможный путь для Китая — придерживаться политики "разделяй и властвуй", но это означает, что будут чаще возникать конфликтные ситуации между членами Quad, что в свою очередь будет способствовать снижению темпов деятельности группы.

Кроме того, китайские аналитики признают, что такому развитию сценария способствовали растущие споры между Китаем и другими государствами. Массовое столкновение между китайскими и индийскими военными в долине Галван в июне 2020 года на границе привело к нивелированию предыдущих попыток Китая стабилизировать отношения с Индией. Это привело к тому, что Индия стала гораздо активнее участвовать в "четверке".

А ухудшение отношений с Австралией привело к тому, что Канберра стала еще более неотделимой от Соединенных Штатов. Китай использует принудительную торговую практику, чтобы преследовать Австралию, которая поддержала требование о проведении независимого расследования происхождения коронавируса. В ответ Китай запретил экспорт говядины и вина из Австралии. Главная цель — создать раскол в обществе, который заставит правительства изменить внешнюю политику в отношении Китая.

Некоторые китайские аналитики утверждают, что углубляя стратегическое взаимодействие и расширяя сотрудничество в области безопасности на море с АСЕАН, Китай сможет противодействовать "четвёрке".

Очередной удар — Aukus

Появление 15 сентября 2021 года нового оборонного альянса Aukus между США, Великобританией и Австралией (в соответствии с договоренностями Австралия будет оснащена флотом из восьми атомных подводных лодок) подлило масла в огонь. Aukus стал еще одним шагом на пути к изменению баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе и противодействию растущей мощи Китая.

Худшие опасения Китая подтвердились, Пекин отреагировал предсказуемо, предъявив членам объединения обвинения. Пекин осудил соглашение как "крайне безответственное", что оно "серьезно подрывает региональный мир и стабильность и усиливает гонку вооружений". Более того, посольство Китая в Вашингтоне обвинило страны Aukus в заключении пакта с "менталитетом времен холодной войны и идеологическими предрассудками".

Однако дракон не дремлет, Китай быстро наращивает военно-морской флот, правительство КНР считает, что сможет затмить Quad.

Недальновидное отношение Китая к своим собственным соседям по АСЕАН, таким как Вьетнам и Филиппины, стало стратегической ошибкой, которую администрация Трампа и Байдена эффективно использовали для продвижения своей собственной стратегии. По мнению некоторых аналитиков, Китаю необходимо смягчить споры со своими соседями, чтобы они не стали для США форпостом для подрыва Китая. Важно отметить, что ни одна нация не может в одиночку выступить против Китая, поэтому сила заключается в многосторонности.

Несмотря на то, что Aukus знаменует собой консолидацию худших опасений Китая и может считаться решающим фактором для оттачивания когтей у четырехугольника, еще слишком рано говорить, достигнет ли "четвёрка" своей цели — помешать авторитарному Китаю стать бесспорным гегемоном Азии. Четыре страны Quad подписали амбициозную стратегию, охватывающую сотрудничество в области

вакцин,

инфраструктуры,

технологий,

которая призвана поубавить пыл Пекина. В совокупности с новым военным пактом Aukus и разрастающейся паутиной двусторонних соглашений по всему региону, впору говорить о явном намерении стран бороться с Китаем.

Важно отметить, что Китай всегда пытался вести дела со всеми странами на двусторонних условиях. Так что будет довольно интересно наблюдать, какие еще тактики использует Китай, чтобы маневрировать на своем пути, утыканном шипами, расставленными Quad и Aukus.

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