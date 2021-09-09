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Автор Ирина Гусакова

"Мамочка" Меркель: какие планы на пенсию у "безжалостного политика"

Мир

В Германии приближаются парламентские выборы, и Ангела Меркель уже выразила сомнение, что ее партия одержит победу, поскольку кандидату от ХДС Армину Лашету не хватило харизмы. Пока же лидируют социал-демократы, у Олафа Шольца несомненное преимущество. Сама же Ангела Меркель заявила, что покинет пост канцлера после выборов, которые состоятся 26 сентября.

Ангела Меркель

Госпожа Меркель, которая неожиданно для всех почему-то призналась на днях, что она феминистка, 16 лет служила верой и правдой своему народу на посту канцлера. Теперь же ее ждет заслуженный отдых на пенсии.

Ангела — на редкость закрытый политик, в ней нет стремления к пафосу и желания покрасоваться. Она не любит давать интервью, живет скромно в небольшой квартирке и даже сама ходит за продуктами. Даже немцы признаются, что ничего не знают о человеке, который правил ими все эти годы.

Меркель родилась в Гамбурге, ее отец Хорст Каснер, лютеранский пастор, перевез семью в Восточную Германию в 1954 году, когда Ангеле было всего несколько недель. Положение ее отца оказало на нее сильное влияние, создав мощный моральный компас. Поэтому Меркель никогда не страдала звездной болезнью и не играла с властью.

Ее детство было сформировано холодной войной и взглядами отца-социалиста. За обеденным столом, где часто шли бурные дебаты, юной Ангеле пришлось научиться прятать свои мысли. Старый школьный друг Меркель сравнил это со "своего рода параличом в надежде, что зима пройдет и цветы в конце концов начнут расти". И политические цветы Меркель начали расти — в 1989 году, после падения Берлинской стены.

Меркель как политик была справедлива и неумолима. Казалось, что никто не готов противостоять Гельмуту Колю, но Ангела Меркель отказалась следовать за стаей. Она осудила своего бывшего наставника после скандала с незаконным финансированием партии и призвала его уйти в отставку. Это был ошеломляющий акт политического отцеубийства, который вознес Меркель на вершину немецкой политики.

"Люди не всегда понимают, что Меркель — на самом деле безжалостный политик", — писал Джонатан Пауэлл, который познакомился с ней, когда был руководителем аппарата премьер-министра Великобритании в период правления Тони Блэра. — То, как она поступила со всеми своими соперниками из ХДС, было в духе макиавеллизма. Она могла избавиться от них в мгновение ока".

Ангела Меркель

Теперь же сложно себе представить, какое будущее ждет Меркель, которая была рождена для политики.

Сама же госпожа Меркель не унывает, она знает, чем займется на пенсии. Например, будет путешествовать. На днях Ангела заявила, что планирует поехать в Африку.

"Я для себя решила, что ничего не буду делать, буду ждать, что же произойдет в моей жизни", — сказала Меркель журналистам на мероприятии в Дюссельдорфе.

"Я хочу писать, говорить, путешествовать, возможно, я действительно поеду в африканские страны", — пояснила пока еще действующий канцлер Германии.

Меркель всегда подкупала скромностью: неброский макияж, элегантная и скромная одежда. В общем, обаяние обычной немецкой женщины. Однако сложно представить харизматичную Ангелу сидящей у камина в халате и вспоминающей молодость. Народ Германии ее запомнит навсегда как свою "мамочку", которая приглядывает за ними, даже когда ее нет рядом.

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Куратор: Любовь Степушова
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