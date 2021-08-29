Громкое ничто: как Зеленский попытался поставить Крым на "платформу"

В Киеве, наконец, состоялся саммит "Крымской платформы", которую так широко и долго рекламировали президент Украины и его "слуги американского народа".

Вместе с военным парадом (ярым противником которого доселе был Зеленский) эта международная конференция должна была стать главным событием празднеств по случаю 30-летия объявления суверенитета Украины. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба хвастался, что уровень гостей будет весьма представительным, но в итоге получилось совсем иначе. США и Германия прислали министров энергетики, из Парижа прибыл министр торговли, из Лондона — чиновница МИД. Понятно, что все они к теме Крыма никакого отношения не имеют. В итоге главными гостями оказались президенты Польши, стран Балтии и Восточной Европы. В Киеве очень надеялись и на приезд президента Турции, но Эрдоган прислал вместо себя своего главного дипломата.

Представителем самого полуострова был лишь Мустафа Джемилёв, бывший предводитель крымских татар, уже более 7 лет живущий в Киеве. Ныне он заседает в Раде от партии Порошенко. Но ведь в Крыму большинство населения составляют русские и украинцы, татар в 2013 было не более 10% от всего населения. Однако для киевской власти русские как бы не существуют: по недавно принятому закону имени Зеленского коренными народами в стране считаются крымские татары, караимы и крымчаки (о двух последних народностях на Украине узнали лишь после этого закона). Соблазняя жителей полуострова вернуться под юрисдикцию Украины, в то же время им перекрыли подачу днепровской воды и электроэнергии, усложнили въезд на материк, запретили родной для подавляющего большинства жителей Крыма русский язык. А ведь там до сих пор живёт много граждан Украины. Так что украинский "пряник" для них получается очень твёрдым и невкусным.

Так как же Зеленский собирается вернуть "свой" регион, где он в молодости соблазнял будущую жену и поедал рапаны? Об этом он не сказал ничего конкретного, лишь порадовался, что "главным достижением этого саммита стало то, что он всё же произошёл". Объявив о начале деоккупации Крыма, он пафосно заявил, что на последнем саммите "Крымской платформы" уже в Ялте представитель России подпишет акт о капитуляции и возвращении полуострова Украине. Выступили и некоторые гости, и не все их речи порадовали хозяев. Так, президент Латвии Эгилс Левитс "обнадёжил", что желаемого придётся ждать долго: мол, Прибалтика только за полвека смогла выйти из СССР.

По итогу саммита представители 46 стран, НАТО и Совета Европы подписали совместное заявление. Из которого следует, что "Крымская платформа" — это консультативная и координационная площадка по возвращению Украине временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя". Что предполагает введение в будущем возможных новых антироссийских санкций. После чего саммит завершил работу. Логичный вопрос

"А чего приезжали-то?"

так и остался без ответа. Однако жители полуострова ясно увидели, что ждать позитива от украинской власти по-прежнему не стоит.

Не всё пошло по сценарию, разработанному режиссёрами "Квартала 95" — всю красоту нарушил президент Венгрии Янош Адер. Прямо на заседании саммита он "наехал" на украинские законы, запрещающие обучение на родном языке. Он напомнил, что многие венгры не по своей воле очутились в разных государствах. И оказавшись там национальными меньшинствами, настрадались на протяжении многих веков, потому что у них отбирали имущество и запрещали изучать свой язык. И вот в 21 веке это происходит на Украине, что, по его мнению, противоречит идеалам демократии и только вредит титульной нации.

На выступление Яноша Адера обратил пристальное внимание и народный депутат Макс Бужанский:

"Президент Венгрии крайне жёстко обрушился на украинские законы о языке и образовании, и в целом на нашу политику в отношении национальных меньшинств. Такая позиция соседей для нас не новость. А удивили слова, сказанные им о территориях, которые были отторгнуты от Венгрии по результатам Второй мировой войны. Это первая на моей памяти попытка ревизии территориальных изменений, предпринятая на таком уровне. И чем чаще мы будем объявлять всё, имевшее место в период УССР, преступным, тем чаще будут звучать вопросы о том, а как, собственно, Закарпатье стало украинским. И тут хоть с ног до головы его нашими флагами обмотай, будут проблемы", — предрекает нардеп.

Впрочем, штатный писарь Офиса президента Михаил Подоляк настроен весьма оптимистично:

"Почти 7 лет тишины, когда многие и внутри страны, и за её пределами решили, что тема окончательно ушла и Украина проиграла. Это совершенно не так — депрессивный период закончился. "Крымская платформа" — это начало дороги домой, полноценный и продуманный старт долгой борьбы. Понятно, что любой оккупант руководствуется банальной логикой вора: взяв чужое, он полагает, что это навсегда, что рано или поздно все смирятся. Что мир каждый день сотрясают всё новые скандалы, конфликты, войны, оккупации и потому крымский захват забудется. Но нет. Шаг за шагом, через многоуровневую цепочку юридических, экономических, политических и гуманитарных шагов, история в итоге точно придёт к правильному и единственно возможному финалу. Крым — это ведь, безусловно, Украина", — полон оптимизма советник президента.

Так если Крым — это Украина, и живут там её граждане, то почему Киев перестал продавать им воду и электроэнергию и для чего устроил транспортную блокаду? Видимо, это как раз те "шаги к финалу", о которых упоминал Подоляк.

Политический обозреватель Елена Маркосян вспомнила старую песенку: "Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда…" Платформа — небольшая железнодорожная станция или помост, площадка для посадки или погрузки.

"Сегодня Вавочка вывел гостей Украины, которые на поездах не ездят, на платформу, но забыл предупредить, что к рельсам нужно поворачиваться лицом. Вот и стоят гости спиной к реальности в ожидании поезда, который давно ушёл. Но в СМИ всё очень круто и помпезно. Правда, не без косяков. Эрдоган вот сказал, что планирует наращивать прокачку газа на юг Европы по "Турецкому потоку". Интересно, это он так намекает, что поддержка полустанка будет взамен за увеличение транзита газа через Турцию или просто далеко видит Украину с её амбициями?", — интересуется Маркосян.

Политический обозреватель Александр Скубченко так высказался о "Крымской платформе", на которую было потрачено более полумиллиона евро, — "громкое ничто".

"Зеленский заявляет, что для возвращения Крыма будет использовать юридические, дипломатические и политические меры. Но это же бред! И все это понимают. Вернуть Крым можно только военным путём, но у Украины на это нет ни единого шанса. А если Крым Украине возвращать войной будут помогать "стратегические партнёры" Британия и Турция, то Крым они вернут Анкаре, но не Киеву — это же очевидно. То есть шансов 0: или военное поражение (если сами), или международный позор и всё равно военное поражение (если с "партнёрами"). При этом Зеленский негодует, что в Крыму якобы нет свободы слова, закрывают СМИ и много политических заключённых. Но он "забыл", что сам закрыл телеканалы "112", "NewsOne", "Zik" и "КРТ", издания "Страна", "Эхо Киева" и другие СМИ. Он преследует оппозицию и закрывает неугодных — неужели он думает, что все вокруг дураки и это никто не видит? В общем, эта "платформа" будет иметь обратные следствия: мир с каждым её заседанием будет вспоминать, как Россия аннексировала Крым, как ей ничего за это не было, и что ей плевать на то, что думают по этому поводу. Будет сделан вывод, что Россия сильна. Да и мы в Украине в очередной раз убедимся, что единственная цель Зеленского вовсе не вернуть Крым, а просто плевать в сторону России", — резюмирует Скубченко.

Народный депутат Олег Волошин подчёркивает, что Зеленский — президент-новатор во всём, ломает привычные стереотипы и нормы дипломатического протокола "для старых политиков". Но более идиотской расстановки людей для общей фотографии участников он ещё не видел.

"Если это саммит "Крымской платформы", то почему глава Офиса президента Андрей Ермак стоит в центре, а президенты суверенных государств расставлены по бокам? Ермак или премьер Денис Шмыгаль по статусу равны президенту Польши Анджею Дуде? Это они главные гости мероприятия? А если бы Байден и Меркель присутствовали, то их бы тоже сбоку поставили, как президента Европейского Совета Мишеля? Если глава МИД Украины стоит в первом ряду, то почему его турецкий коллега, представляющий важнейшую в вопросе Крыма страну, во втором? Так понимаю, это новая формула family photo от Зе-команды под названием "все в кучу, как у Маслякова на фестивале в Сочи". Но поймут ли глубину этого новаторства иностранные гости — большой вопрос", — задумался Волошин.

В качестве алаверды и благодарственной речи от имени гостей выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно говоря, Украина (так же как Грузия и Молдова) не выполняет критерии членства. Вам понадобится минимум 20 лет работы, пока вы дойдёте до этой готовности. Вы не подходите под требования членства в ЕС. Мы готовы помогать этим изменениям, но эту тяжёлую работу выполнять вам", — "обрадовала" она украинских евроинтеграторов.

Как же так: ни Крыма, ни Евросоюза?!? Разве за это стояли на майдане "патриоты"?..

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