Зеленский: "Крым — мой, я там был!"

Создание проекта "Крымская платформа" в феврале 2021 инициировал Владимир Зеленский подписанием указа "О мерах по деоккупации Крыма".

В этом указе президент Украины дал поручение кабмину организовать первый саммит "международной площадки для поиска и воплощения в жизнь комплекса мер по деоккупации полуострова и защите прав крымчан". Гарант пояснил при этом, что будет рад отменить этот свой указ, когда он утратит актуальность и Крым вновь станет украинским. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова саркастически прокомментировала намерения киевской власти:

"Ранее украинские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас они скромнее — им необходимо лишь яркое мероприятие. Но сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет".

На полуострове также отреагировали на анонс форума "Крымская платформа". Властям стран, которых волнует судьба Крыма, вместо участия в авантюре провокационного характера лучше сотрудничать с международной ассоциацией "Друзья Крыма", заявил вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов. Кроме того, он предупредил о последствиях участия в "КП" — например, это могут быть наложение ареста на активы и запрет на въезд на территорию РФ.

"Участники саммита должны чётко понимать, что, посягая на нашу страну, могут попасть в число недружественных нам государств", — предсказал чиновник.

Видимо поэтому, чтобы избежать возможного давления со стороны Москвы, точный список гостей "КП" замглавы МИД Украины Эмине Джапарова решила не оглашать. Правда, американские хозяева сами объявили, что отправят в Киев на это мероприятие министра транспорта Питера Буттиджича, причём этот гей прибудет вместе со своим супругом (-ой). И хотя в Офисе Зеленского назвали посланца Вашингтона "довольно влиятельной фигурой в кабинете министров США", понятно, что к внешней политике этот министр не имеет никакого отношения и рассматривает поездку как туристическую. Впрочем, возможно, в правительстве США тянули жребий, кому ехать, и Буттиджичу просто выпал "счастливый билет". Такое пренебрежение Белого дома к "стратегическому партнёру" весьма показательно, особенно на фоне позорного и трагического бегства "мирового гегемона" из Афганистана.

Команда Зеленского, мягко говоря, не в восторге от посланца Соединённых Штатов — они рассчитывали на более серьёзную поддержку метрополии. О чём может говорить американский министр транспорта в Киеве? Вряд ли его будет интересовать, почему спустя более семи лет после майдана в столице не открыто ни одной станции метро или о том, как закатываются в асфальт бюджетные средства в рамках "Большой стройки" имени Зеленского. Возможно, это часть некоего плана, обговорённого в Женеве Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом если мы и узнаем, то не скоро.

Ежегодно "побеждать" — денег не хватит

Махатма Ганди

О том, что "Крымская платформа" — провальная идея, пустая трата денег и времени, говорят и в украинском политикуме, подчёркивая, что прямого диалога с Москвой всё равно не избежать — иначе нельзя будет решить какие-то двусторонние проблемы. Но пока что Кремль не собирается идти на контакт с Киевом, предпочитая решать украинские вопросы напрямую с Вашингтоном.

Несмотря на всю помпезность заявленного проекта, Джапарова с сожалением отметила, что у Украины нет средств на ежегодный саммит "Крымской платформы". Она надеется найти зарубежных спонсоров или попробует провести следующие "КП" (если они будут) под эгидой ООН. Мария Захарова вновь не удержалась от комментария — она посоветовала Киеву заниматься финансами и правом, а не "платформы парковать". Высказался и глава МИД Сергей Лавров, заявивший, что "КП" — это "шабаш, на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения Киева". Его украинский коллега Дмитрий Кулеба пояснил, что возвращение Крыма он планирует осуществить по алгоритму Махатмы Ганди:

"Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете. РФ преодолела первые две стадии и находится на третьей — активно с нами борется. Обязательно будет и четвёртая — стадия украинской победы".

"Проверить союзников на вшивость"

Политолог Тарас Загородний считает "КП" хорошей идеей, которая не только ещё раз напомнит о Крыме, но и "проверит на вшивость" союзников Киева: кто и в каком статусе приедет на саммит, всё это очень важно. Однако в дальнейшем проект, по его мнению, сдуется. Кроме того, он считает неудачной и дату его проведения — накануне Дня независимости, так как страны, желающие сотрудничать с Украиной при определённых условиях, не приедут, чтобы не ссориться с Россией.

Глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко также не верит в успех детища Зеленского:

"Нужно ставить перед собой определённые конкретные цели, которые должны быть восприняты в свете. Но я вижу в этом очередную попытку напомнить, что Крым отобрали из украинского суверенитета. А если проводить саммит только для того, чтобы удовлетворить амбиции украинского политикума и снова сказать друг другу: "Мы помним про Крым", то это пустая трата бюджетных денег", — полагает аналитик.

Украинские эксперты считают, что Офис президента хочет сформировать из "Крымской платформы" символ международной победы Украины, несмотря на все возникшие нюансы и проблемы. В команде Зеленского уже понимают, что Запад "слил" Украину в геополитической игре с Россией, но им необходимы некие положительные достижения, а их можно сконструировать лишь иллюзорно. Технологи президента совместно со специалистами МИД предлагают свой "хитрый план": ежегодные голосования в Генеральной ассамблее ООН по вопросу Крыма преподносить как результат деятельности "Крымской платформы". Это позволит создать иллюзию международной "победы" Зеленского. Так как большинство стран в ООН осуждают Россию за "уплывший" Крым, а G-7 всегда голосует за Украину, это позволит Офису президента рассказывать своим граждан о грандиозном успехе "Крымской платформы".

"Зелёная" команда по-прежнему исповедует пропагандистский принцип: не суть произошедшее, главное — как преподнести это населению.

"Зелёная" лапша и рапаны "с песочком"

Крым

По этому же принципу помощники Зеленского спланировали и интервью патрона телеканалу "Дом", созданному специально для "охмурения" жителей полуострова и неподконтрольной Киеву части Донбасса.

"Крым — это моя земля, он никогда не будет русской территорией. Его возвращение — это вопрос времени. Ты любишь эту страну или не любишь. Любишь — ты украинец, не любишь — ты гость. Те люди, которые оккупировали Крым, они никогда не будут любить его так, как любим его мы", — вешал "зелёную" лапшу президент.

И для пущей убедительности добавил личные воспоминания, как он в молодости прыгал с крымских скал в море, чтобы удивить свою будущую жену, и как ел рапанов с песком впридачу. И на этом основании сделал заключение: "Крым — мой!"

Почему-то в этой связи вспомнился эпизод из комедии "Джентльмены удачи", когда зеки играли в "города":

— Говори на "Д". — Воркута. — Почему Воркута? — А я там сидел. — Ну, хорошо. А тебе на "А". — Джамбул. — Ну причём тут Джамбул? — Потому что там тепло, там мой дом, там моя мама…

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