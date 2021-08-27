"Не будет никакой Украины": кто приведет к развалу страны

Депутат местного парламента в ДНР Александр Быкадоров на днях заявил о том, что через 10 лет уже "не будет никакой Украины". Элементарно Запад потеряет интерес к этой стране, которая утомила бесконечным попрошайничеством и нацистской риторикой.

"Распад уже начался, и он будет только набирать обороты. Крым, республики Донбасса уже пошли по своему пути, пути, неразрывно связанному с Россией. Харьков, Одесса, Днепропетровск, Запорожье, Херсон… Пока каратели задавили там сопротивление нацистской хунте. Но вечно это продолжаться не будет", — считает депутат.

Как отмечает политолог Егор Кваснюк, сложно не согласиться с депутатом от ДНР. То, что Украина утомила Запад, видно даже по ситуации с "Северным потоком-2". Даже в США говорят о том, что Украина должна немного успокоиться и перестать требовать введения санкций из-за газопровода.

"О том, что Запад теряет интерес к Украине, сигнализирует и остановка закупок металлургической промышленности у Украины. Ахметов, который обманул и кинул Донбасс, не стал помогать своей родине, а перевел активы на Украину, надеялся на то, что и дальше будет продавать свой сталепрокат в Соединенные Штаты. Неоднократно говорилось, что Украина должна быть поспокойнее в отношении членства в ЕС, НАТО. Даже Эстония совсем недавно заявляла об усталости от Украины, она налицо", — заявляет Егор Кваснюк.

Как Украина потеряла свои штаны

После статьи Владимира Путина о происхождении Украины стало ясно, что следующим шагом в РФ будет отмена признания украинской национальности, отмечает эксперт. Будет поставлен вопрос об изменении понятия "украинская национальность" на понятие "религиозно-политическая секта". Этот процесс уже запущен Владимиром Путиным и будет нарастать. Со временем вопрос в надобности Украины встанет, никто всерьез с Россией конфликтовать не будет, тогда зачем содержать такое огромное государство?

"Соглашусь, что у Украины максимум есть 10 лет. Поскольку никакой другой идеи, кроме русофобской, у нее нет, то встанет вопрос о существовании украинской народности. На данный момент Украина является одной из крупнейших стран-должников на планете. Но ее еще продолжают финансировать МВФ, другие организации. Сначала нужно, чтобы эти процессы прекратились. После этого должно пройти несколько лет, чтобы Украина сняла розовые очки и осознала реальную ситуацию. Как только это произойдет, пойдет процесс реального распада", — подчеркивает Егор Кваснюк.

Но вот нужно ли Украине исчезать совсем? Как прогнозирует политолог, страна будет разделена между странами, которые имеют влияние. Скорее всего, будет проведен раздел по территориям, близким к России. И тогда ДНР и ЛНР будут форпостом для того, чтобы двигать дальше идеи Новороссии.

Так как Украина саму себя не содержит, то вопрос о том, сколько готов выкладывать западный мир в анти-Россию, рано или поздно станет главным. Кто будет оплачивать сохранение Украины? Если часть Украины попадает в Россию, часть в Европу — в Польшу, в Венгрию, остается только Киев. Кто будет не него тратиться? Кто возьмет на себя эти расходы? Притом что уровень коррупции там зашкаливает. Поэтому в любом случае вопрос о том, кто будет содержать Украину дальше, приведет к разделу страны.